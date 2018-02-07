Karar: AKP ve MHP tabanı, siyaseti bizden takip ediyor

Karar gazetesi, Bilgi Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, AKP ve MHP tabanının gündemi Karar’dan okuduğunu söyledi.. Çalışmaya katılanların yüzde 70’i uzak gördüğü parti seçmeniyle komşuluk istemediğini söylediği iddia edildi.

Haberde, "İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ‘Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları’ başlıklı araştırmasından çıkan sonuçlarda, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 16 ilde, AKP, CHP, HDP, MHP seçmenleriyle yapılan araştırmada vatandaşların gündemdeki konularla ilgili algıları ölçülürken, siyasi tercihe göre kutuplaşmanın boyutu ortaya çıkardı" denildi. 2 bin 4 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara parti tercihine göre izledikleri TV kanalları ve okudukları gazeteler de sorulduğu belirtildi. Karar'ın haberine göre, farklı görüşlerdeki seçmenlerin kendi düşüncelerine yakın belirli kanal ve gazeteleri tercih ettikleri gözlemlendi. Buna göre muhafazakar eğilimli AKP ve MHP tabanının okuduğu gazeteler arasında yayın hayatının 2. yılında olan Karar gazetesi de yer aldı.

Haberde, "Seçmenler Karar gazetesi, Yeni Şafak, Sabah ve Milliyet’ten siyasi gündemi takip ettiklerini dile getirdi. Bu seçmen kitlesinin yakın olduğu gazeteler Türkiye, Star, Habertürk oldu. CHP ve İYİ Parti tabanı ise sırasıyla Sözcü, Yeni Çağ, Hürriyet ve Cumhuriyet’i tercih ediyor. Türkiye’de kutuplaşmanın siyasal partiler ve taraftarları bazında incelendiği araştırmada kamuoyu bir çok noktada fikir ayrılığı yaşarken, dış politika ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ortaya çıktı" diye kaydedildi.

Haberin devamında şu bilgiler yer aldı:

Kutuplaşmanın ivmesi siyaset: Çalışmaya katılanlara ‘Size en yakın siyasi parti hangisidir?’ sorusuna yüzde 43’ünden AK Parti cevabı geldi. AK Parti’yi yüzde 21 oranıyla CHP izledi. Siyasal kutuplaşma etkisini en fazla sosyal ilişkilerde gösterdi. ‘Kendinize en uzak hissetiğiniz parti taraftarlarından biriyle komşu olmak ister misiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 70’i hayır cevabını verdi. Bu durum siyasal kutuplaşmanın sosyal çevre ve ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisini ortaya çıkardı.

Karşıt fikir takibe alınsın: Anket çalışmasında ahlaki üstünlük başlığında ortaya çıkan veriler de dikkat çekti. Araştırmaya katılanlara vatanseverlik, zeki, cömert, açık fikirli gibi bir dizi sıfat sayıldığında katılımcıların iyi sıfatları kendi partilerine uygun gördükleri gözlemlendi. Katılımcılara ‘Kendinize en uzak hissettiğiniz partinin yürüyüş yapmasını nasıl karşılyor sunuz?’ sorusu yöneltildiğinde yüzde 47’si olumsuz karşıladığını belirtti. Karşıt görüş mensuplarının basın açıklaması yapmasını bile istemeyenlerin oranı yüzde 43 olarak belirlendi. Araştırmanın en çarpıcı noktalarından biri ise katılımcıların yüzde 50’sinin aynı görüşte olmadığı kişilerin telefonlarının dinlenmesini istemesi oldu.

Toplum dışlanmaktan rahatsız: Araştırmaya katılanlara siyasal partilerin oluşumundaki kimlikler de soruldu. CHP için aleviler, Atatürkçüler ve laikler, HDP için azınlıklar, ‘Geziciler’ ve Kürtler, AK Parti için dindar ve muhafazakarlar, MHP için ülkücü, milliyetçi ve muhafazakarlar, İYİ Parti için ise eğitimli ve modern insan kimlikleri ön plana çıktı. Kutuplaşmanın en önemli nedenlerinden biri olan dışlanma ise kamuoyunun rahatsız olduğu konular içinde yer aldı.