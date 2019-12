-KARAR 4. KOLORDUYA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Ankara Valiliği, milli bayramlar ve mahalli anma günlerinde caddelerin ulaşıma kapatılması nedeniyle yaşanan trafik sorununa dikkat çekerek, saatlerce yollarda bekleyen vatandaşların protestoları içerisinde kutlamaların idrak edilemeyeceğini bildirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, milli bayram ve mahalli anma günlerine yönelik etkinliklerin yürütülmesi konusunda, bazı basın yayın organlarında yer alan değerlendirmelerin ''yanlış ve maksatlı'' olduğu belirtildi. ''Yüce Türk milletinin cesaret ve yiğitliğini bütünleştirdiği kahraman Türk Ordusu, ortak şuurumuzun yaşatıldığı ve milletçe yüreklerimizi buluşturduğumuz kutsal bir ocaktır'' ifadelerine yer verilen açıklamada, ''Yapılacak her türlü haber ve yorumların gerekçesi ne olursa olsun, gözümüz gibi koruduğumuz ve kolladığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü tartışmalardan mutlak uzak tutulması gerektiği hususu özellikle değerlendirilmektedir'' görüşleri aktarıldı. Ankara'daki milli bayramlar ile mahalli ve anma günlerinin, istiklal ve bağımsızlığa bütün benliği ile sahip çıkan Ankaralılar tarafından heyecan ve coşkuyla idrak edildiği belirtilen açıklama, şöyle devam etti: ''Ulusal onur ve estetiğimizin yansıtıldığı bu anlamlı ve önemli günlerin yürütüm ve icrasında, alınan tertip ve tedbirler ile uygulamalarda, bayram coşkusunun asıl sahibi olan Ankara halkının genel hayatının olumsuz etkilenmemesi ve günlük yaşamda da herhangi bir mağduriyetin yaratılmaması hiç kuşku yoktur ki esas olmalıdır. Başkent'in ana caddelerinde saatlerce yollarda bekleyen binlerce aracın kornalar çalarak protesto ettiği, toplu taşıma vasıtaları içerisinden el-kol hareketleri ile yetkililere tepki gösterildiği, ambulansların hastanelere ve çok sayıda kişinin de işlerine dahi gidemediği görüntüler içerisinde, Ankara'da milli bayramlar ile mahalli ve anma günlerinin idrak edilmesi kabul edilemez.'' -''4. KOLORDU VE GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA BİLDİRİLDİ''- Söz konusu etkinliklerin ulusal nitelikte bir estetik ile halkın ortak şuur ve coşkusuyla kutlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle bir süre önce alınan karar hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi: ''Ankara mülki hudutları dahilinde, milli bayramlar ile mahalli ve anma günleri törenlerinin icrasında önemli arterler ile ana caddelerde ve benzeri mahallerde bundan sonra Ankara halkının genel hayatını olumsuz etkileyebilecek yaya-motorize herhangi bir program uygulaması yapılmayacağı hususu, Ankara Valiliği'nin 10.12.2010 tarih 21502 sayılı yazıları ile başta 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı dahil tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, vakıf, kulüp ve derneklere çok önceden duyurulmuştur. Seymenlerin Ankara'nın simgesi olan Ulus Meydanı ve Vilayet alanında, Garnizon yürüyüşünün Anıtkabir içi ve mücavirinde, uluslararası takvime bağlanan Atatürk Koşusu'nun da güzergahlarının yeniden gözden geçirilerek uygulanması gerektiği hususu ilgililerine bizzat ve önceden bildirilmiştir. Kaldı ki Anıtkabir'de ve mücavirinde gerçekleştirilecek Garnizon Koşusu için de hiçbir makamdan veya programdan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.'' -''KUTLAMALAR COŞKUYLA PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI''- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenlerinin söz konusu anlayış içerisinde geniş halk katılımlarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan Valilik açıklaması, şu ifadelerle son buldu: ''Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenleri bu anlayış içerisinde geniş halk katılımlarıyla ve kutlama programına göre uygulanmış olup, ana cadde ve benzeri mahallerde sadece uluslararası takvime bağlanmış ve güzergahları önceden belirlenen Büyük Atatürk Koşusu başarıyla gerçekleştirilmesiyle gün boyu yürütülen tüm etkinlikler, Ankara halkının ortak şuur, coşku ve katkılarıyla planlandığı gibi tamamlanmıştır. Milli bayramlar ile mahalli ve anma günlerinin ulusal onur ve estetiği içerisinde kutlanmasında, tarihi şuur, ortak coşku ve halkın geniş katılımının sağlanmasında gerekli her türlü tertip ve tedbirlerin alınmasında görev ve sorumluluğu olan Ankara Valiliği'nin kanuni yetkilerine dayanarak yaptığı tasarrufların anlaşılmaz ve kabul edilemez üslup ve yorumlarla tartışılması izahtan varestedir. Ankara Valiliği, Büyük Ata'sını aydınlık zihinlerinde, vefakar sinelerinde ve engin sevgilerinde yaşatan Ankara'lılarla birlikte, el ele ve gönül gönüle bayramların coşkuyla kutlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına devam edecektir.''