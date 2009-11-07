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'Karar 2000 yılına aitti'

Başbakanlık, Genelkurmay'a "Kimin direktif ile bu siteler kuruldu?" diye sordu. Genelkurmay'ın cevabı ise gecikmedi: "Başbakanlık direktifi 2000 yılına ait"

07 Kasım 2009 02:00

Başbakanlık, Genelkurmay'ın kurdurduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgi istedi. İnternet sitelerinin varlığını Genelkurmay, haftalık bilgilendirme toplantısında kabul etmiş; bu sitelerin Başbakanlığın talimatı ile kurulduğunu açıklamıştı. Başbakanlık, Genelkurmay'a "Kimin direktif ile bu siteler kuruldu?" diye sordu. Genelkurmay'ın cevabı ise gecikmedi: "Başbakanlık direktifi 2000 yılına ait" 



ERDOĞAN'DAN GENELKURMAY'A 'İNTERNET ANDICI' SORUSU

  
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün düzenlen "Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda bir soruya verilen cevapta, "irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleriyle" ilgili direktifin 2000 yılına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu internet siteleri 2007 tarihli 5651 sayılı yasaya uyum sağlamak maksadıyla yeniden düzenlenmiş ve daha sonra tümüyle iptal edilmiştir" denildi.


2. ihbar mektubunda gündeme geldi

Meçhul ihbarcı subayın gönderdiği ikinci mektupla gündeme geldi internet siteleri.

İddiaya göre Generkurmay Başkanlığı, psikolojik harekat faaliyetleri için 42 internet sitesi kurdurdu.

Ayrıca "İnternet Siteleri Andıcı" adıyla Genelkurmay'ın, 400 internet sitesini de Başbakanlığın ilgili planları ve direktifleri çerçevesinde sürekli takip ettiği öne sürüldü.

Genelkurmay, sitelerin varlığını 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini içeren kanuna bağladı; "Başbakanlığın talimatı ile yapılan normal bir işlem" dedi.

İşte bu açıklamanın ardından Başbakanlık harekete geçti; Genelkurmay'a resmi bir yazı göndererek bilgi istedi.

Genelkurmay'a, "Başbakanlığın talimatı ile kuruldu" dediği bu siteler soruldu.

Başbakanlık müsteşarı, resmi yazıyı kurye aracılığıyla Genelkurmay'a iletti. Öncelikle "böyle bir direktifin kimin tarafından verildiği" hakkında bilgi istendi.

Ama sadece bu değil. Başbakanlığın yazısında sitelere ilişkin detaylı soruların da yer aldığı belirtiliyor.

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