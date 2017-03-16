Karar: 15 Temmuz'da FETÖ'cü savcılar, darbe girişiminin delillerini karartmış

15 Temmuz gecesi çatışmalar devam ederken, darbe sonrası yargılamaları için nöbet tuttuğu iddia edilen savcıların delil karartmak için de harekete geçtiği iddia edildi. Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, darbe başarısız olunca şüphelilerin odalarında soruşturma ile delillere el koyduğu öne sürülen savcılardan Binbaşı Kaya'nın, Ankara Adliyesi’ni arayınca deşifre olduğu iddia edildi.

Karar'ın haberi şöyle:

FETÖ’cü askerlerin, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca kalkışmanın arkasındaki örgüt izlerini karartmaya çabaladığı tespit edildi. Ankara Başsavcılığı’nın askeri yargıdaki örgüt yapılanmasına yönelik soruşturması, darbe girişiminin bastırılmasıdan sonra harekete geçen FETÖ’cü askeri savcıların, kalkışmayla ilgili sözde tahkikat başlatmış gibi davranıp, şüphelilerin odalarında arama yaptığını ve belge kaçırmaya çalıştığını ortaya koydu. Kara Havacılık Komutanlığı’nda görev yapan Kara Pilot Albay Bilge Tekin Çağlar tanık olarak verdiği ifadede darbeden sonra Askeri Savcı Üsteğmen İbrahim Halil Dişçi’nin, darbede gözaltına alınan Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun odasını arayacağını söyleyerek içeri girdiğini anlattı. Katibi olarak tanıttığı bir kadının da ona eşlik ettiğini söyleyen Tekin, Çoşkun ve emir astsubayı İlyas Barut’a ait eşyaları aradıklarını, bunlara ait 2 adet portföy ele geçirildiğini bildirdi. Dişçi’nin ele geçirilenlerin ailesine verilmek üzere tutanak tutarak iade edilmesini talimatı verdiğini belirterek, “Ben liste yapmaya çalışırken Dişçi, Başçavuş İlyas Barut’un portföyünden çıkan USB’yi eline aldı ve götürdü. Düzenlediğimiz tutanaklara imza atmasını istedik, imza atmayacağını söyledi. USB’yi götürmemesini söyledik ‘ben bunu götüreceğim’ diyerek alıp gitti. Daha sonra Dişçi’yi araştırdım. Dişçi’nin askeri savcı olduğunu ama gözaltında alındığını duydum” dedi.

Soruşturmasında darbe girişimi tam olarak bitirilmeden göreve çağrılan ve soruşturma yapan askeri savcıların sözde sıkıyönetim mahkemelerine atanan FETÖ şüphelileri olduğu tespiti yapıldı. Dosyada FETÖ şüphelilerinden Askeri Savcı Binbaşı Kurtuluş Kaya’nın aynı şekilde Akıncı Üssü’ne gidip soruşturma işlemlerine başladığı, Başsavcılığı’ı arayarak bu konuda bilgi verdiği belirtildi. Başsavcılığın ‘yetkili değilsiniz, derhal yaptığınız işlemlere son verin’ uyarısı üzerine FETÖ’cü savcı firar etti. Bazı askeri savcıların sözde darbecilerle ilgili soruşturma yapmak için Akıncı’ya gittiklerinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Korgeneral Yaşar Güler , Hakim Albay Naci Akdemir, Korgeneral Metin Gürak ve bazı üst düzey komutanların halen rehin tutuldukları da belirtildi.

"Cübbelerini giyip beklediler"

Başsavcılık bu yaşananlarla ilgili soruşturma dosyasında şu tespiti yaptı: “Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Donanma Komutanlığı Askeri Savcılıklarında görevli bazı askeri hakim ve savcılar darbe girişiminin gerçekleştiği Kara Havacılık Okulu, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı ve Donanma Komutanlığında, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar görev alanlarına girmemesine rağmen ve hatta yasal olarak izinli olmalarına karşın darbe sonrasında belirtilen yerlerde darbe girişimine ilişkin soruşturmalara başladı. Bu kapsamda arama, el koyma, ifade alma benzeri işlemler gerçekleştirdi. Bu işlemleri yapan askeri hakimlerin darbenin sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde sıkıyönetimde görevli askeri savcı ve hakimler oldukları belirlendi. Bu eylemlerinin delillerin karartılmasına yönelik çalışmalar niteliğinde bulunduğu değerlendirilmiştir.”