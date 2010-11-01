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KARAPINAR'DA KADIN CESEDİ BULUNDU KARAPINAR (A.A)

01 Kasım 2010 01:52

-KARAPINAR'DA KADIN CESEDİ BULUNDU KARAPINAR (A.A) - 31.10.2010 - Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karapınar-Ereğli karayolunun 25. kilometresindeki Ötüken Yaylası mevkisinde yol kenarında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede, 4 adet boş mermi kovanı bulundu. Ceset, Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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