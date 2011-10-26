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Ekonomi

Karaparayla mücadelede işbirliği  ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 01:38

-Karaparayla mücadelede işbirliği  ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat Birimi (FIU) arasında karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili finansal istihbarat değişimi yapılacak. Finansal istihbarat değişiminde işbirliğine dair mutabakat muhtırası hakkında Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Varılan mutabakat çerçevesinde, yetkili makamlar, karapara aklama veya terörizmin finansmanına ilişkin şüpheli bulunan finansal işlemlere, karapara aklama ya da terörün finansmanıyla bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin ellerindeki bilgileri biraraya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacak. Bu amaçla yetkili makamlar, karapara aklama veya terörün finansmanıyla bağlantılı finansal işlemler ve bu tür faaliyetlere karışan kişi veya şirketlerle ilgili yaptıkları bir incelemeyle bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri, kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacak. Elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren yetkili makamdan önceden izin alınmadan üçüncü kişilere verilmeyecek, idari kovuşturma yönelik veya yargısal amaçlar için kullanılamayacak. Yetkili makamlar, söz konusu bilgi ve belgeleri, önceden izin almaksızın Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dışında kullanamayacak. Ankara'da 4 Ağustos 2011, Vantaa'da 22 Ağustos 2011 tarihlerinde iki suret olarak imzalanan mutabakat muhtırası, yetkili makamların onayladığını nota değişimiyle bildirmesinin ardından yürürlüğe girecek.

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