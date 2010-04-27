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Yaşam

Karaoğlan'ın Kıbrıs'ta heykeli dikildi

1974 Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren merhum Başbakan Bülent Ecevit’n heykeli dün KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da törenle açıldı.

27 Nisan 2010 03:00

T24 - 1974 Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren merhum Başbakan Bülent Ecevit’n heykeli dün KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da törenle açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önüne dikilen heykelin açılış töreninde, “Geç kalmış bir görevi yerine getirdik” dedi. KKTC Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da katıldığı törende konuşan Eroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in telefonla arayarak kutladığını belirterek, “Bize Ecevit’in ‘KKTC sizlere emanet’ sözünü hatırlattı. Elbette bizler ve gençler devletimize sahip çıkacağız. Kıbrıs Türk halkı vefalıdır.
Anavatanımızla bağlarımızı daha da derinleştireceğiz. Anavatanımız olmadan var olamayız” diye konuştu.

Heykelin yapımına katkı koyan Belediyeler Birliği’nin Başkanı Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğulları da, Ecevit’in Kıbrıslı Türkleri’nin kurtarıcısı olduğunu vurguladı ve Türk askerinin de Ecevit sayesinde adaya geldiğini söyledi.


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