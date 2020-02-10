Karantinaya alınan gemide 66 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Japonya'da Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişide daha Koronavirüs tespit edildi. Böylece gemide Koronavirüs'ün görüldüğü hasta sayısı 136'ya yükseldi.

Euronews'in haberine göre, Japonya Sağlık Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, test sonuçlarının iki kez kontrol edildiğini ve kesin rakamın açıklanması için henüz erken olduğunu bildirdi.

14 gündür karantinada tutulan gemide daha önce 70 kişinin Koronavirüs'ten etkilendiği açıklanmıştı.

Karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi beklenirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Japonya'ya konuya ilişkin gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısı yaptı. Çağrıda, gemideki yolculara yönelik psikolojik destek de dahil tüm imkanların seferber edilmesi istendi.