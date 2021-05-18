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Koronavirüs

Karantinada olması gerekirken, hasta ziyaretine giderken yakalandı

18 Mayıs 2021 18:00

Kırklareli’nde Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklarel İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, durdurulan araçta bulunan M.Ö.’nün Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan  bir yakınını ziyarete gittiği öğrenilen M.Ö,  Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü. (İHA) 
 
 
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