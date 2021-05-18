Karantinada olması gerekirken, hasta ziyaretine giderken yakalandı

Kırklareli’nde Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.



Kırklarel İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, durdurulan araçta bulunan M.Ö.’nün Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan bir yakınını ziyarete gittiği öğrenilen M.Ö, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü. (İHA)