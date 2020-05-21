Karantina kurallarını ihlal eden Perulu belediye başkanı yakalanınca ölü taklidi yaptı

Peru’da içki içmek için karantina kurallarını ihlal ederken yakalanan bir belediye başkanı, gözaltına alınmamak için bir tabutun içine girerek ölü taklidi yaptı.

Daily Mail'ın aktardığı habere göre, Peru'nun güneyindeki Castrovirreyna eyaletindeki Tantara adlı ilçenin Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, pazartesi günü karantina kurallarını hiçe sayarak arkadaşlarıyla içki içmeye gitti. Polisin durumu fark etmesi üzerine , Torres, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için yapılan tabutlara saklanıp ölü taklidi yapmaya karar verdi.

Polis, yakalandığında Torres’in bir hayli sarhoş olduğunu söyledi.

Torres, daha önce de salgını ciddiye almadığı ve ilçede güvenlik önlemlerini uygulamadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilmişti. Peru’da yaklaşık bir ay önce karantina ilan edildi. Ancak Tantara halkı, Torres’in bu ilandan sonra sadece sekiz gün ilçede kaldığını belirtti.