Karantina kalkınca internetten satışlar azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre perakende satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.

Perakende cirosu 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ise yüzde 20,6 arış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 43,4 arttı.

En fazla artış yüzde 65’le giyim tekstil, giyim ve ayakkabıda olurken, karantina günlerinde rekor kıran internet üzerinden satışlar aylık bazda yüzde 5.4 azaldı. Buna karşılık yıllık bazda internet satışları yüzde 113.8 arttı.