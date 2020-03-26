Karantina günlerinde en çok hangi içkinin satışı arttı?

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki satışlar vatandaşların evlerinde karantinada oldukları sürede önceki 10 güne göre yüzde 83 arttı. Alkollü içecekler grubunda şarap, köpüklü şarap, şampanya grubunun ardından en fazla satış artışı likörde görüldü. Likörü, rom, rakı, cin-votka-tekila, konyar, viski ve bira izledi.

Alkider'den açıklama: Artış kayba karşılık çok küçük

Habere ilişkin açıklama yayımlayan Alkider, haberlerin Covid-19 salgını sonrası tüm Türkiye’de alkollü içki satışlarının arttığı şeklinde anlaşıldığını belirtirken, "Bu tip haberler hem biz Üreticileri hem de uygulanan tedbirler sonucu ekonomik açıdan zorda olan sektör çalışanlarını üzmüştür" denildi.

Sektörün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan organize perakende kanalında yüzde 50'lerin üzerinde bir satış artışı olduğu doğrulanırken, "Unutulmaması gereken nokta bu artışın tüketicilerin stoklama davranışı sonucunda gerçekleştiği ve geçici olacağıdır" ifadesi kullanıldı.

Büyümenin sektörün sadece yüzde 15'ini oluşturan organize perakende kanalında olduğu, sektörün bazı ürünlerinde satışın yüzde 50'sine kadarını oluşturan restoranlar, barlar gibi açık içki noktalarının tamamen kapalı olmasından dolayı oluşan kayba karşılık çok küçük olduğu vurgulandı.