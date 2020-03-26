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Ekonomi

Karantina günlerinde en çok hangi içkinin satışı arttı?

Alkider'den açıklama: Artış kayba karşılık çok küçük

26 Mart 2020 12:24

Türkiye'nin önde gelen bir market zincirinden edinilen bilgilere göre, karantina boyunca alkollü içecek satışları da hatırı sayılır bir biçimde arttı. Şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki artış yüzde 83, rakı satışları yüzde 66, viski satışları ise yüzde 61 yükseldi. Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nden (Alkider) yapılan açıklamada ise, restoranlar, barlar gibi açık içki noktalarının tamamen kapalı olmasından dolayı oluşan kayba karşılık çok küçük olduğu belirtilirken, artışın tüketicilerin stoklama davranışı sonucunda gerçekleştiği ve geçici olacağı vurgulandı.

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Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakayı 11 Mart gece yarısı saat 01:00'da duyurdu. Bunun üzerine vatandaş marketlere koştu ve gıda malzemelerini stokladı. Bilhassa kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlere ulaşmak son derece zor bir hale gelirken marketlerde söz konusu ürünlerin olduğu raflar boş kaldı. İlk vakanın resmi ağızlardan duyurulmasından önceki 10 gün (1-10 Mart) ve sonraki 12 gün (11-22 Mart) arasındaki satış hacmine bakıldığı zaman alkollü içeceklerin satışında da büyük artış yaşandı.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki satışlar vatandaşların evlerinde karantinada oldukları sürede önceki 10 güne göre yüzde 83 arttı. Alkollü içecekler grubunda şarap, köpüklü şarap, şampanya grubunun ardından en fazla satış artışı likörde görüldü. Likörü, rom, rakı, cin-votka-tekila, konyar, viski ve bira izledi.

Alkider'den açıklama: Artış kayba karşılık çok küçük

Habere ilişkin açıklama yayımlayan Alkider, haberlerin Covid-19 salgını sonrası tüm Türkiye’de alkollü içki satışlarının arttığı şeklinde anlaşıldığını belirtirken, "Bu tip haberler hem biz Üreticileri hem de uygulanan tedbirler sonucu ekonomik açıdan zorda olan sektör çalışanlarını üzmüştür" denildi.

Sektörün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan organize perakende kanalında yüzde 50'lerin üzerinde bir satış artışı olduğu doğrulanırken, "Unutulmaması gereken nokta bu artışın tüketicilerin stoklama davranışı sonucunda gerçekleştiği ve geçici olacağıdır" ifadesi kullanıldı.

Büyümenin sektörün sadece yüzde 15'ini oluşturan organize perakende kanalında olduğu, sektörün bazı ürünlerinde satışın yüzde 50'sine kadarını oluşturan restoranlar, barlar gibi açık içki noktalarının tamamen kapalı olmasından dolayı oluşan kayba karşılık çok küçük olduğu vurgulandı.

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