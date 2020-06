Karantina günlerinde anket doldurarak para kazanabilirsiniz!

Daha önce internetten para kazanmak için araştırma yaptıysanız büyük ihtimalle anket doldurarak para kazanmak ile ilgili birçok yazıya rastlamışsınızdır. Okuduğunuz yazılar içerisinde anket sitelerini övenler ve gerçek bir para kazanma yöntemi olarak önerenler olduğu gibi bu sistemlerin hiçbir şekilde kazanç sağlamadığından bahsedenler de olmuştur.

Hazırlamış olduğumuz bu özel içeriğimizde, daha önce online anket doldurma sistemlerini araştıran ya da ilk defa bu konu hakkında bir yazıya denk gelenler için anket doldurarak para kazanabilmek için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. En önemlisi ise anket sitelerinin gerçekten online olarak para kazanma fırsatı sunup sunmadığına karar vermenizde size yardımcı olmaya çalışacağız.

Bu konuyu aşağıda yer alan 3 temel başlık altında inceleyeceğiz:

1-) İnternetten anket doldurarak para kazanmak mümkün mü?

2-) Anket siteleri nasıl çalışır?

3-) Anket doldurarak ne kadar para kazanılabilir?

1-) İnternetten anket doldurarak para kazanmak mümkün mü?

Bu sorunun cevabı kesinlikle evettir. İnternetten online olarak anket dolduran ve bu sayede para kazanan pek çok kişi var. İnsanlar tarafından merak edilen esas konu, kazanılan paraların tatmin edici düzeyde olup olmadığıdır.

İnternette hizmet veren, üyelerine ödeme yaptığı kanıtlanmış, kaliteli online anket şirketleri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de anket sitelerinden para kazanmanın internet dünyasında gerçek bir sistem olduğunu kabul etmeliyiz. Anket işinden ne kadar gelir elde edileceği ise tamamen sizin elinizde olan bir durum. Bu işi ek gelir kazanmak için yapanlar olduğu gibi ciddi zaman ve emek harcayan, karşılığında ise iyi gelirler elde edenler de var. Anket doldurarak elde edeceğiniz kazancın düzeyi; üye olduğunuz kaç adet anket sitesi olduğuna, üye olduğunuz anket şirketlerinin kalitesine, bu iş için harcadığınız zamana, bu işin içerisinde ne kadar aktif ve işin püf noktalarına ne kadar hâkim olduğunuza göre değişecektir.

Anket doldurarak para kazanmak kavramı birçok kişi tarafından fazla gelir sağlamadığı düşünülen ve söylenen bir yöntemdir. Bunun nedeni ise bu işi deneyenlerin yukarıda bahsettiğimiz detaylara özen göstermemesidir. Para kazanmak için yapılan küçük büyük her işte olduğu gibi bu işte de bilinmesi ve uygulanması gerekenler vardır. Bahsettiğimiz gibi sistemli şekilde çalıştığınız takdirde ciddi gelirler elde edebilirsiniz, aksi takdirde bu iş sizin için bir hüsran olacaktır.

2-) Anket siteleri nasıl çalışır?

Anket sitelerinin çalışma sistemleri, siteye kayıt olup, profilinizi doğru bir şekilde doldurduktan sonra mail adresinize gönderilen anketleri, gönderilen linke tıklayarak, doldurmanız ve tamamladığınız her anket başına belirli bir ücret kazanmanız üzerine kurulmuştur. Anket şirketlerinin birçoğunda referans sistemi bulunur ve anket doldurarak para kazanmak için kayıt olduğunuzda size bir referans linki verilir. Size özel olan bu link ile sisteme başka kullanıcılar davet etmenizi isterler. Referans linkiniz ile sisteme kayıt ettirdiğiniz her üyenin doldurduğu anketler üzerinden de komisyon kazanırsınız. Anket sitelerinin size gönderdiği her anketin kolaylığı, zorluğu, uzun ya da kısa olması, ortalama doldurma zamanı gibi özelliklerine göre bir fiyatlandırması olur. Bu ücret anket size gönderildiği zaman belirtilir. Anketi kabul etmek ya da etmemek tamamen size kalmıştır. Her anketi doldurma zorunluluğunuz bulunmaz fakat size gönderilen anketleri doğru bir şekilde ve zamanında doldurmanız oldukça önemidir. Ne kadar çok anket doldurursanız, başka anketler alma ve dolayısı ile daha fazla para kazanma şansınız o kadar artar. Doldurduğunuz anket ve kazandırdığınız üye sayısına göre anketör seviyeniz yükselir ve yükseldikçe anket başına kazanacağınız ücretler artar.

Her işte olduğu gibi anket doldurarak para kazanmanın da en önemli konularından birisi ödemelerinizi ne şekilde alacağınızdır. Anket sitelerin çeşitli ödeme yöntemleri bulunur. Bazı siteler anket başına nakit, bazıları ise puan olarak hesabınıza yükleme yapar. Puan olarak yükleme yapan sistemlerde, puanların TL olarak karşılığı vardır. Siteler belirli bir nakit çekim limiti belirler ve bu limite ulaştığınız zaman banka hesabınıza ya da çalıştıkları ödeme sistemleri aracılığı ile nakit ödeme almanıza olanak sağlarlar. Nakit ödeme yapmayan ya da nakit ödemeye alternatif sunan siteler anlaşmalı oldukları yerlerden puanlarınız değerinde hediye çeki verirler. Ayrıca çeşitli yerlerden indirim kuponları, promosyonlar gibi farklı ödeme yöntemleri de sunabilirler.

3-) Anket doldurarak ne kadar para kazanılabilir?

İnternetten anket doldurarak para kazanmak isteyen kişilerin en çok merak ettikleri konu, bu sitelerden ne kadar para kazanabilecekleridir. Anket doldurarak ne kadar para kazanabileceğiniz daha önce de bahsettiğimiz gibi sizinle sınırlıdır. İnternette bu konu hakkında bahsedilen gelirler oldukça tutarsızdır. Anket işinden bir ayda yüzlerce dolar kazandığından bahsedenler olduğu gibi uğraşmaya değmeyecek tutarlardan söz edenler de vardır. Bu kişiler arasındaki fark ise birisinin vaktinin çoğunu anket işine harcayan, referans linkleri ile sistemli bir şekilde birçok anket sitesi üzerinden çalışan, sosyal medya ve çevresini kullanan kişi olması, diğerinin ise sadece mail adresine gelecek anketi bekleyen kişi olmasıdır.

Sadece anket doldurarak ek gelir elde etmek istiyorsanız bu hedefinize ulaşmanız çok ta zor değildir. İnternette birçok farklı sistemle çalışan kaliteli anket siteleri mevcuttur. Bu sitelere üye olarak, püf noktaları hakkında biraz araştırma yaparak küçümsenmeyecek kadar ek gelir elde etmek oldukça mümkündür. Bu işten yüksek gelir elde etmek isteyenler için ise sistemli bir çalışma, emek ve zaman gerekecektir. Bu şekilde anket doldurarak ciddi boyutta para kazanmak mümkün olacaktır.

İnternet dünyasında kendine yer edinmiş, ödemelerini düzgün yapan, yoğun bir şekilde anket gönderen, yerli ve yabancı çokça anket sitesi bulabilirsiniz. Yabancı diliniz var ise dolar ya da euro bazında gelir elde edebileceğiniz yabancı siteleri de deneyebilirsiniz. “En iyi anket doldurma sitesi hangisi?” diye soracak olursanız bunun net bir cevabı olmayacaktır. Bu cevap anket sitesi kullanıcıların deneyimlerine göre oldukça değişkendir. Şirketleri kendiniz deneyimleyerek zaman içerisinde bir kazanç sistemi oluşturabilirsiniz.

Anket doldurarak para kazanmak için merak edilenleri üç başlık altında sizlere aktardık. Unutmayın ki hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda da emek ve zaman harcadığınızda başarı kendiliğinden gelecektir.

