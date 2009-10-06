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Kültür-Sanat

'Karanlıktakiler' ilk üç günde birinci

Çağan Irmak’ın gösterime giren yeni filmi “Karanlıktakiler”, ilk üç gününde en çok izlenen film oldu.

06 Ekim 2009 03:00

Çağan Irmak’ın cuma günü gösterime giren “Karanlıktakiler” filmi, ilk üç gününde en çok izlenen film oldu.

Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği, başrollerini Erdem Akakçe, Meral Çetinkaya ve Derya Alabora’nın paylaştığı film, 7 bin 105, cumartesi günü 13 bin 82 ve pazar günü ise 14 bin 349 kişi tarafından izlendi.

‘Karanlıktakiler’, toplam 34 bin 536 kişilik gişesiyle ‘box office’ listesine birinci sıradan girdi. Film, annesiyle beraber yaşamak zorunda kalan genç bir adamın zaman zaman ürküten, zaman zaman gerilimli ve biraz da komik hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

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