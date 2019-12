Karanlık planları ortaya çıkaranlara teşekkür ederim

Ergenekon sanığı Levent Bektaş'ın ofisinde ele geçirilen 'Kafes Eylem Planı'na tepki gösteren Bartholomeos, azınlıkların hedef alınması ve hükümeti yıkma girişimlerine karşı çıktı.



Gayrimüslimlere yönelik saldırı planlarını ortaya çıkaran savcılara teşekkür eden Bartholomeos, Ortodoks Patrikhanesi'nde yapılan devlet karşıtı Ergenekon toplantılarını ise 'üzücü' diye yorumladı.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, azınlıklara yönelik provokasyonlarla AKP hükümetini yıkmayı hedefleyen 'Kafes Eylem Planı'yla ilgili konuştu. Bartholomeos, cuntanın kaos planına "Aleyhimizde provokasyon yaparak hükümeti devirmek, AKP'yi feshetmek istiyorlar. Bizim ne suçumuz var?" sözleriyle tepki gösterdi. Zaman gazetesinde yer alan habere göre, 4 yıl önce İstanbullu Rumların bir toplantısı sırasında Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği'nin basıldığına dikkat çeken Patrik Bartholomeos, "Bizi korkutmak için yapıldığını düşünmüştük. Kafes Planı ortaya çıkınca bu olayın da bu çerçevede yapılmış olabileceği aklımıza geldi." dedi.



Bartholomeos, toplumu birbirine düşürmeye çalışan karanlık planları ortaya çıkaran savcılara ve emniyet güçlerine de teşekkür etti: "Türk polisinin, Türk adaletinin bunları meydana çıkarması çok tatminkar bir gelişmedir. İyi ki ortaya çıkıyor. Mesul olan kimseler yakalanıyor, yargılanıyor."



Dünyanın her yerinde azınlıklara gösterilen hüsn-ü niyetin demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Bartholomeos, hükümetin başlattığı demokratik açılım sürecini ise memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde yapılan Ergenekon toplantılarına karşı çıkan Bartholomeos, bir ibadet mekânının devlet karşıtı toplantılarda kullanılmasını 'üzücü' diye değerlendirdi.



Bartholomeos, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde yapılan Ergenekon toplantılarına da karşı çıkıyor. Bir ibadet mekanının devlet karşıtı toplantılarda kullanılmasını üzücü bulduğunu belirten Patrik, "Sevgi Erenerol bizi çok incitiyordu. Çok aleyhimizde konuşuyordu. Şimdi ortaya çıktı ki orada Ergenekon toplantıları yapılıyormuş. Devlete, hükümete, AKP'ye, bize karşı toplantılar yapılıyormuş. Bunların bir ibadet mekanında yapılıyor olması daha da üzücü." ifadelerini kullanıyor.



'Yabancı değil, doğma büyüme buralıyız'



Rum vatandaşların sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çeken ruhani lider, cemaatin sorunlarının giderilmesinin Türkiye'de kalan Rumlar açısından önemli olduğunu belirtiyor. "Demokratik açılımlar geride kalanların buradan ayrılmasını engelleyecektir." diyen Bartholomeos, "Vakıflarımızdan bahsederken yabancı denilmesi bizi üzüyor. Hıristiyan'ız ama doğma büyüme buralıyız. Ben Gökçeada'da doğdum. Memleketimi, köyümü çok seviyorum. 2 yıl askerlik yaptım, vergimi ödüyorum. Tek farkımız, dinimiz."