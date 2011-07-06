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KARA'NIN SAVCILIK SORGUSU TAMAMLANDI  ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 23:12

-KARA'NIN SAVCILIK SORGUSU TAMAMLANDI  ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan Kanal 7 Finans Müdürü Erdoğan Kara'nın savcılık sorgusu tamamlandı. Kara'nın ifadesi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından alındı. Kara, sorgulamanın tekrar Emniyete götürüldü. Savcıların, ifade alma işlemlerine yarın devam edeceği bildirildi. Kara'nın avukatları, müvekkillerinin tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine, diğer şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından karar verileceğini açıkladı.  

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