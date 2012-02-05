-Karamürsel'de eğitime ara KOCAELİ (A.A) - 05.02.2012 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen heyelanda doğalgaz hattının zarar görmesi nedeniyle, dünden bu yana doğalgaz verilemeyen ilçe merkezindeki ilköğretim ve liselerde, yarın eğitime ara verilecek. Karamürsel Kaymakamı Celil Ateşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan dolayısıyla doğalgaz hattının onarımının devam ettiğini, bu nedenle ilçeye gaz verilemediğini belirtti. Ateşoğlu, yarın başlayacak eğitim ve öğretimin ikinci döneminde ilçe merkezindeki ilköğretim ve liselerin 1 gün süreyle tatil edildiğini anlatarak, yarın yeniden toplantı yapılacağını ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağının görüşüleceğini kaydetti. Kayacık Mahallesi D-130 karayolu kenarında dün meydana gelen toprak kaymasında doğalgaz borusu hasar görmüş, bu nedenle ilçede doğalgaz kesintisi yaşanmıştı.