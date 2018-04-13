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Politika

Karamollaoğlu: Saadet Partisi'ni AK Parti'nin hiçbir gücü engelleyemez

"Gerçeklerin üstünü örtüp, iktidara yaranmaya çalışanları görüp susmak işkencedir"

13 Nisan 2018 16:34

Doğan Medya Grubu’nun satılması sürecini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, medyayı kontrol altına alarak iktidarlarını devam ettireceklerini sananlar büyük bir yanılgıya düşerler” dedi. Karamollaoğlu, "Saadet Partisi’nin yükselişini, doğruları söyleyip milletin gönlünde taht kurmasını AK Parti’nin hiçbir gücü engelleyemez. Gazete ve televizyonları iktidar mensuplarına açarak iktidar partisinin başta tutarız diyorsanız yanılıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Milli gazetede yer alan habere göre, Refah Partisi’ne yönelik medya ambargosunu hatırlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, o dönemde medyanın çok büyük bir kesiminin Refah Partisi’ni görmezden geldiğini ve anketlerde çok düşük gösterdiklerini ancak iktidara gelmesini engelleyemediklerini söyledi. Karamollaoğlu şöyle devam etti:

“1994 yılında Refah Partisi’nin büyük başarısı karşısında medyada bir karşı kampanya vardı. Ama bu Refah Partisi’nin iktidara gelmesini engelleyemedi. Yerel yönetimlerde büyük bir başarı kazanıldı. 1996 yılındaki seçimlerde ise medyanın yaptıkları Refah Partisi’nin iktidara gelmesini engelleyemedi. Ancak daha sonra işleyen süreçte iktidar görevi başka bir yere verildi. O iktidarı indirenler bugün yaşadıklarımızın mesulüdürler. O zaman alınan kararlar doğruydu diyenler var Allah akıl fikir versin.”

“O gün yaşanan haksızlıklar olmasaydı bugün yaşananlar olur muydu?” diye soran Karamollaoğlu, “O gün de adalet mülkün temeliydi bugün de öyle. Zulüm ile abad olunmaz. Bugün işkence mi yapılıyor deniliyor. İşkencenin de çeşitli türleri vardır. Bir adamın gerçekleri söylemesine engel olmak işkencedir. Gerçeklerin üstünü örtüp, iktidara yaranmaya çalışanları görüp susmak işkencedir. Bugün bakanlar konuşamıyor, dekanlar konuşamıyor, gazeteciler, milletvekilleri, bürokratlar konuşamıyor… Aydınlar konuşamıyor, alimler konuşamıyor, hocalar konuşamıyor… AK Parti’nin içinde yapılan yanlışları görüp söyleyenler susturuluyor” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm bunlara rağmen herkes emin olsun ki Saadet Partisi’nin yükselişini, doğruları söyleyip milletin gönlünde taht kurmasını AK Parti’nin hiçbir gücü engelleyemez. Gazete ve televizyonları iktidar mensuplarına açarak iktidar partisinin başta tutarız diyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı anda 20-25 kanal aynı türküyü söylüyor el insaf…”

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Temel Karamollaoğludoğan GrubuErdoğanAKPSaadet partisi

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