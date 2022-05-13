"Karamollaoğlu'nun liderler ziyaretinde, üçlü ittifakın ötesinde başka bir gerekçe varmış"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun muhalefet liderlerine yaptığı ziyaretlerin gerekçesini "SP kurmayları ve ziyaret ettiği partilerin etkin ve yetkin isimleriyle" konuştuğunu söyledi.

"Aktardıklarına göre daha önce dile getirdiği ittifak içinde ittifak veya üçlü ittifak diye tanımlanan durumun ötesinde bir gerekçeyle acil gitme kararı almış" diyen Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gerekçesinin gerisinde yatan neden de Suriyeliler olarak isimlendirilen mülteciler ile ilgili son dönem yükselen tepkiler…

Karamollaoğlu, ziyaretlerinde geçmişte Alevi-Sünni, Türk-Kürt fay hatlarının kaşındığını, ancak buradan sonuç alınmasının artık mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek özetle şu tavsiyede bulunmuş:

'Diğerlerinde başarılı olamadılar ama Suriyeliler meselesinde toplum çok hassas. Bu konuda biz de hassasiyet gösterip bir gerilim ortamı yaratmaktan uzak durmalıyız; buradan nemalanmak isteyen kesimler var. Gerilim üretip seçime bunu yansıtmak isteyebilirler…'

Liderler de kendilerine gelen bilgilerin de benzer olduğunu belirterek kendisine hak vermiş… CHP ve İYİ Parti liderlerinin son grup konuşmalarındaki üslubun gerisinde yatan neden de bundanmış Sözünü ettiğim, Suriye’de gerekli ortamı hazırladıktan sonra gitmelerinin sağlayacağına yönelik üslup Bunda da devam etme ve konuyu köpürtmeme kararı almışlar…"

TIKLAYIN - Barış Pehlivan: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?