Karamollaoğlu’ndan 'Kaşıkçı davası' yorumu: Erdoğan’ın ne kadar çok zikzak yapabileceğini gösteriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin, “Bunu kabullenmek doğru değil. Siz, bir konuyu, Türkiye’de işlenmiş bir cinayetle ilgili bir davayı bu noktaya kadar getireceksiniz, arkasından da siyasi neticeleri dikkate alarak, hukuki değil siyasi neticeleri dikkate alarak bu davayı başka bir ülkeye havale edeceksiniz. Bu, bir defa devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan’ın ne kadar çok zikzak yapabileceğini gösteriyor. Bizim itibarımızı sarsan bir konu. Türkiye’nin itibari bu zikzaklarla artmaz, maalesef zarar görür” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gülktekin Uysal’ı bugün DP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki genel başkanın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Karamollaoğlu ve Uysal, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Bizim bu ziyaretimiz aslında biraz gecikmiş bir ziyaret. Kongreden sonra hayırlı olsun demek için gelmek istemiştik ama şartlar elvermedi. Ancak bugün gerçekleştirebildik. Orada biraz bize ev sahipliği yapacaklar zaten. Altı partinin bir araya gelerek aylık yaptığımız toplantılarda da ev sahibi kendisi olacak. Bundan dolayı ben, Sayın Genel Başkan’a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah tekrar geleceğiz.”

Gültekin Uysal ise şöyle konuştu:

“Etrafımızda, bölgemizde cereyan eden çok önemli hadiseler var. Türkiye’nin içinde yaşadığı ciddi altüst oluşlar var. O açıdan baktığımızdan ülkenin derinden bir nefes alabilmesi adına bir genel seçim var önümüzde. 2018 yılında Millet İttifakı olarak ve bugün parlamenter demokrasi merkezinde, keyfi bir rejimin işleyen bir hukuk düzeniyle, demokratik bir düzenle taçlanması adına bu ortak paydaları kademe kademe olgunlaştırıyoruz.

"Avrupa devletlerinin toplamının neredeyse Türkiye’nin enflasyon oranına eriştiği gerçeği ortada"

"AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın birtakım açıklamaları var. O açıklamalar hususunda birkaç şeye değinmek isterim. Birincisi; Avrupa’nın enflasyonda bizden daha kötü olduğu. Avrupa devletlerinin toplamının neredeyse Türkiye’nin enflasyon oranına eriştiği gerçeği ortada. Bir takım hurafe, safsata ve menkıbe anlatırcasına argümanlar üreterek mızrağın çuvala sığmadığı bu halden müsebbibi olanlar sorumlulukları atamazlar. İkinci husus ise Türkiye gibi bir egemen devletin egemenlik haklarını zedeleyecek, dün söylenenlerin nasıl unutulduğunu BAE, Mısır, İsrail meselesinde gördüğümüz gibi, Suudi Arabistan’la ilgili de gazeteci Kaşıkçı’nın katli apaçık ortadayken 3-5 milyar dolarlık swap anlaşmaları, başka girdiler sağlayacağız diyerek iktidarınızı sürdürmek için Türkiye’de adaleti yoklukla malul hale getiren bir siyasi anlayış var."

Temel Karamollağlu, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada dosyasının Suudi Arabistan’a devrilmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim itibarımızı sarsan bir konu"

“Bunu kabullenmek doğru değil. Siz, bir konuyu, Türkiye’de işlenmiş bir cinayetle ilgili bir davayı bu noktaya kadar getireceksiniz, arkasından da siyasi neticeleri dikkate alarak, hukuki değil siyasi neticeleri dikkate alarak bu davayı başka bir ülkeye havale edeceksiniz. Bu, bir defa devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan’ın ne kadar çok zikzak yapabileceğini gösteriyor. Bizim itibarımızı sarsan bir konu. Türkiye’nin itibari bu zikzaklarla artmaz, maalesef zarar görür.” (ANKA)