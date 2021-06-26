Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması: Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'ye yönelik açılan parti kapatma davasıyla ilgili olarak, "Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı.

Karamollaoğlu, "ülkenin önemli meselelerinin başında Kürt meselesi geldiğini" söylerken, meselenin çözümü için öncelikle zihniyet değişikliğine ve adalete ihtiyaç olduğunu savundu. Karamollaoğlu, “Bir ülkede bir zihniyet değişikliğinin başlangıcı parti liderlerinin, siyasilerin dillerine hakim olmasından başlar. Siz eğer karşınızdakine hain derseniz bir müzakere ortamı kalmaz. İnsanlar fikirlerinde, düşüncelerinde, inançlarında serbesttir. Bu özgürlükler de adalet ile teminat altına alınır. Bu bizim inancımızın temelidir” ifadelerini kullandı.

Şiddete bütünüyle karşı olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, şiddetin sorunları çözmeyeceğini aksine yeni sorunlara yol açacağını belirterek, “Eğer bu idrak edilmezse zalim sınıfına girerler. Biz sorunların çözümünü şiddetle, tehditle, baskıyla değil oturup konuşarak çözmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız"

HDP’ye yönelik açılan parti kapatma davası ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız. Parti kapatmalarına en çok maruz kalan Milli Görüş’tür. 4 partimiz çeşitli nedenlerde kapatıldı. Ancak tüm bu kapatmalara rağmen fikir ve temel ilkelerimizde hiçbir değişiklik olmadan yolumuza devam ediyoruz. Bundan dolayı ki siz bir ülkede halkın tercihine itibar etmezseniz ayrımcılığı bilerek veya bilmeyerek körüklersiniz, kamplaştırmayı derinleştirirsiniz” dedi.

Kayyım atamalarına da tepki gösteren Karamollaoğlu, “Bir yerde seçim olacak diyeceksiniz ama o seçimin arkasından hiçbir hukuki dayanak olmadan o seçimi iptal edeceksin ve kayyımlarla yöneteceksin. Eğer o suç varsa seçimi iptal eder yeni seçime gidersin. ‘Ben bir yeri beş yıl kayyımla idare ederim’ diyemezsin. Yanlış yaparsın. Eğer bunu yaparsan o seçimde oy kullananları alenen karşına alır ve sana karşı olan muhalefeti büyütürsün” diye konuştu.