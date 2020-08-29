Karamollaoğlu'ndan 30 Ağustos açıklaması: Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos için yayınladığı mesajında, "Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz milli mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. "98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir" dedi. Karamollaoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu’da icra edilmeye çalışılan haçlı seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.

Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz milli mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."