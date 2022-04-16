Karamollaoğlu'na yakın isimden üçüncü ittifak açıklaması: Saadet çatısı altında DEVA ve Gelecek'in katılacağı bir ittifak formülü bu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçünü ittifak açıklaması hakkında yakın çevresi ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Acet, Karamollaoğlu'na yakın çevrenin şöyle dediğini aktardı:

"Temel Bey, ittifak içi ittifak meselesiyle ilgili fikirlerini bir senedir kapalı toplantılarda dillendiriyordu. Yani mesele bizim için yeni bir mesele sayılmaz.

Yapmak istediği şey, 6’lı ittifakın içinde başka ittifaklar oluşturmak. Bölgesel bazda, özellikle de genel başkanların seçim bölgelerini kapsayacak türden ittifaklar. O şekilde Meclis’e daha rahat girileceğini düşünüyor.

Saadet Partisi çatısı altında DEVA ve Gelecek Partisinin katılacağı bir ittifak formülü bu. Çatı Saadet olmalı. Olmazsa olmazımız bu."

Karamollaoğlu ne demişti?

Saadet lideri Karamollaoğlu, şunları söylemişti:

"Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."

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