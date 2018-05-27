Karamollaoğlu: Müthiş bir teveccühün doğduğuna şahit oluyorum

İSTANBUL, (DHA) SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Toplumumuzun çok çeşitli kesimlerinde geçmişte bazen barışık bazen küskün olduğumuz bazen ihtilaflı olduğumuz, bazı durumlarda birbirimize karşı tepki gösterdiğimiz kesimlerden müthiş bir teveccühün doğduğuna şahit oluyorum\" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı. Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu seçimler ülkemiz için hayati ehemmiyet taşıyor. Huzur içinde bu seçimlerin yapılmasını seçim neticelerine herhangi bir şaibenin karışmamasını niyaz ediyoruz. Milletin iradesine ipotek koymak veyahutta hangi yollarla o iradeyi yanlış istikamette etkilemek aslında kimseye yakışmaz. İnşallah milletimizin iradesi bu seçimde müspet olarak tecelli edecek buna inanıyorum. Çünkü toplumumuzun çok çeşitli kesimlerinde geçmişte bazen barışık bazen küskün olduğumuz bazen ihtilaflı olduğumuz, bazı durumlarda birbirimize karşı tepki gösterdiğimiz kesimlerden müthiş bir teveccühün doğduğuna şahit oluyorum. Herkeste bir arayış var. En çok da insanımız adalet üzerinde duruyor.\"

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: \"Eğer bir yorgunluk varsa o metal kullanılamaz artık. İlle eriteceksin o günkü şeklini bütünüyle yok edecek, sonra yeniden onu kalıplara döküp ısı işlemine tabi tutacaksın. Hele de ağır yük kaldıracaksa bir de döveceksin tepesine dövme diye bir sektör var. Bu arkadaşlar bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Onun için düzeltemezler. Şunu bir düşünseler emin olun \'Bir mola versek gelecek şeçimde çok daha başarılı oluruz\'. Emin olun belki de başarılı olabilirler. Çünkü insanlar ancak iktidardan çekildikleri zaman sükûnet içinde hatalarını görebilirler. \"

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