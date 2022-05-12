Karamollaoğlu ile Davutoğlu bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Karamollaoğlu ile Davutoğlu bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Davutoğlu, Karamollaoğlu’nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Sayın Karamollaoğlu ile güncel konuları istişare imkânı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

Karamollaoğlu, geçen hafta KRT TV’de katıldığı bir programda, ‘altılı masa’da yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını şöyle açıklamıştı:

“Önümüzdeki hafta altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar. Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum.”