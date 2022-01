Karamollaoğlu: Helalleşme her derde deva değil ama iyi bir adımdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına ilişkin, "Şunu baştan kabul edelim, helalleşme her derde deva değil ama iyi bir adımdır" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Siyaset Özel programına konuk olan Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına ilişkin şunları söyledi:

"Helalleşme bir bakıma da özürdür. Merve Kavakçı Hanım milletvekili seçilmiş, Bülent Ecevit ve beraberindekiler çıktı, "Burası devlete karşı çıkma yeri değildir" dedi. Yemin ettirmediler. Kılıçdaroğlu da çıktı dedi ki, "Şimdi ki CHP, bu CHP değildir" dedi. Bu çok önemlidir. Bu toplumla barışma yönünde atılan adımlardır.

"Şunu baştan kabul edelim. Helalleşme her derde deva değil. Ama iyi bir adımdır. Ben bir hata yaptım, hatadan dönüyorum demektir. Her derde deva olmaz. Her yerde de ben helalleşmek denildiği zaman karşındaki insan illa buna olumlu cevap verecek değildir. Bu fiili suçları, mahkemeye intikal etmiş sorunları ortadan kaldırmaz. Ama çok büyük bir adım olur.

"CHP Genel Başkanı olarak böyle bir ifade kullanılmasını ben önemsiyorum. Geçmişte TBMM'de sayın Ecevit'in "Burası devlete baş kaldırma yeri değildir" diyerek bir milletvekilinin yemin etmesine engel olması tam olarak bir hak ihlalidir. Artık her noktada başörtülü insanlar var. Başörtülü de var, başörtüsüzü de var. Ben bu adımı olumlu atılmış bir adım ve iyi niyet tezahürü olarak görüyorum. Helalleşme her şeyi de çözer demiyorum.

"Kılıçdaroğlu CHP'de bir devrim yapıyor"

"Kılıçdaroğlu CHP'de bir devrim yapıyor. Bu kolay değil. Elbette ki grubunun içinde farklı görüşlerde olanlar olacaktır. Genel gidişata baktığımız zaman biz gördüğümüz kadarıyla ya güveniriz ya da güvenmeyiz. Biz söz gelimi bir Kudüs mitingi yaptık. Kılıçdaroğlu geldi, konuştu. Arkadaşlarımız dediler ki onun yaptığı konuşmayı siz yapmalıydınız dedi. Bunu yok mu sayacağız? Partisinde başörtülü bir üyenin bulunmasını istemeyenler oldu. Bunu yok mu sayacağız. CHP lideri partisini sağ tarafla barıştırmak istiyor. Bence bu adımlar bir iki tane olsa dini alet etmek olabilir ama tamamına baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun toplumun tamamını kucaklamaya yönelik adımlar attığını düşünüyoruz. Bizim Türkiye'de siyasi havayı yumuşatmaya ihtiyacımız var. Bu tip söylemlerin anlamı çok büyük."