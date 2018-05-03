Karamollaoğlu, “HDP neden ittifakta yok” sorusuna ne yanıt verdi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin CHP-İyi Parti-SP ve Demokrat Parti arasında kurulan ittifakta yer almamasının sebebi olarak ‘parti tabanları’nı işaret etti. Kamuoyu yoklaması yaptıklarını kaydeden Karamollaoğlu, “Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini yok saymak değil” dedi.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HDP’nin neden ittifakta yer almadığı sorusuna, "Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor. Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil" diye yanıtladı.

"Herkes kendi partisine oy verecek"

İttifakın adının birkaç güne belli olacağını kaydeden Saadet Partisi lideri, “O barajı aşmak için siyasi partiler böyle bir işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Vatandaş şunu bilmeli. Herkes kendi partisine oy verecek. Kendi partisinin ambleminin üzerine mührü basacak. Milletvekili dağılımında bu kümeye verilenler arasında milletvekili dağılımı yapılacak” diye konuştu.

"Abdullah Gül, diğerlerinin desteğini almasaydı da kazanırdı"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmamasıyla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "AK Parti'de yüzde 15 civarında gidişattan endişe duyan bir kesim var. Bu kesime en rahat muhatap olacak kişi Abdullah Gül'ün kendisi. Biz kendisini aday göstereceğimizi destekleyeceğimizi deklare ettik. Bizden tek başına aday olsa diğerlerinin desteğini almasaydı gene kazanabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.