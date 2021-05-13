Karamollaoğlu: Filistin'de yaşanan zulmü duyurmak için çabalayan basın mensuplarına teşekkür etmeyi vazife biliyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırıları sırasında yaralanan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj yayımladı. Karamollaoğlu mesajında "Filistin'de yaşanan bu zulmü duyurmak için çabalayan tüm basın mensuplarına da en içten dileklerimle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Siyonist İsrail'in fütursuz ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda yaralanan muhabir kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar niyaz ediyor, Mescid-i Aksa için toprağa düşen tüm şehitlerimize de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Uluslararası medyanın iki yüzlü tavrına inat Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren @trtworld , @TRTArabi ve @anadoluajansi muhabirleri; Mustafa Fatih Yavuz, Mostafa Alkharouf, Turgut Alp Boyraz, Esat Fırat, Sami Berhum'a teşekkür ediyorum.

Yine Filistin'de yaşanan bu zulmü duyurmak için çabalayan tüm basın mensuplarına da en içten dileklerimle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum."