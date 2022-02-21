Karamollaoğlu: Böyle bir yönetme tarzı krallarda bile yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM’nin mevcut sistemde gücü olmadığını ifade ederek, "Devlet şu anda doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın kararları ile yönetiliyor. Böyle bir yönetilme tarzı krallarda bile yok. Bunun değişmesi gerekir" dedi.

Karamollaoğlu, Halk TV’de Suat Toktaş’ın sorularını yanıtladı.

6 partinin bir araya gelmesine ilişkin konuşan Saadet lideri, "İttifak bir koalisyon değil; seçim neticesinde bir başarı elde edildiği takdirde bu sistemin değişmesine yönelik bir girişimdir" dedi.

"Cumhurbaşkanı kendisinin bugün içinde bulunduğu şartlardan ancak Amerika ve İsrail'in desteği ile kurtulabileceği kanaatinde"

"Milletimiz yaptığı tercihin ne manaya geldiğini bedel ödeyerek anlıyor maalesef. Bugün karşı karşıya kaldığımız problemler bunu gösteriyor" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin bugün içinde bulunduğu şartlardan ancak Amerika’nın desteği ve İsrail ile kurtulabileceği kanaatinde!" diye konuştu.