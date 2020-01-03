Karamollaoğlu: Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için yapılan bir provokasyon

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ABD'nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Karamollaoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta Amerika’nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum."