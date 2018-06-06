Karamollaoğlu anlattı; Kürt raporunda hangi başlıklar yer aldı?

Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisi tarafından hazırlanan Kürt raporunu Diyarbakır'da açıkladı.

Kürt sorununu 'hak ve adalet' ekseninde ele aldıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, çözüm önerilerini de 'Temel İnsan Hakları ve Adalet', 'Ekonomi ve Kalkınma' ve 'İç Barış ve Güvenlik' başlıkları altında anlattı.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, seçim çalışmaları için Diyarbakır'a giden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği konferansta Kürt sorununa çözüm önerilerini anlatıp STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Kürt sorununu 'hak ve adalet' ekseninde ele aldıklarını ifade eden Karamollaoğlu, AK Parti hükümeti tarafından başlatılan çözüm sürecinin de pek çok hata nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. AK Parti'nin oy kazanma, örgütün de alan kazanma hırsı nedeniyle sürecin başarılı olamadığını vurgulayan Karamollaoğlu, Kürt meselesinin sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin biraraya gelerek hak ve adalet ekseninde bir çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

Sorunun çözümü için köklü zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, parti olarak somut çözüm yollarını üç başlık halinde ele aldıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nin açıkladığı raporda önerilerden bazıları şöyle ifade edildi:

- İnancı, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza temel insan hakları herhangi bir pazarlık konusu yapılmadan tanınacaktır.

- Ana dil eğitiminin ve ana dil kullanımının önündeki engeller kaldırılacak, bu haklar anayasal güvence altına alınacaktır.

İfade özgürlüğü şiddet barındırmadığı sürece her türlü farklı görüşün özgürce ifade edilebileceği şekilde genişletilecektir.

- Halkın oylarıyla seçilmiş olan milletvekilleri ve belediye başkanları hakkında herhangi bir iddia varsa gereği hukuk devleti çerçevesinde yapılacaktır.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı belediye başkanları hakkında başlatılan tahkikatlar sebebiyle görevden uzaklaştırılan başkanların yerine, mevcut partileri kapatılmamışsa, meclis üyelerince seçim yapılacak, aksi taktirde en kısa sürede seçimler yenilenecektir.

Ekonomi ve kalkınma

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz için özel kalkınma programları hazırlanacak, kamu kurumlarının koordinasyonu titizlikle uygulanacak.

- İşsizliği önleyecek, istihdamı artıracak politikalar hayata geçirilecek. Tutarlı sanayi hamleleri planlanacak. Bölgenin en temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı canlandıracak politikalar acilen geliştirilecektir.

- Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında başta sınır ticareti olmak üzere, siyasi, sosyal ticari münesebetler, bölgeye kalkındırmak için, ileri düzeyde geliştirilecektir.

- Köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın geri dönüşünü sağlamaya yönelik politikalara hız verilecektir.

Çatışmalar nedeniyle zarar gören esnaf ve vatandaşlarımızın zararları ivedilikle karşılanacaktır.

İç barış ve güvenlik

- Öncelikle, akan kanın durması, şiddetin son bulması için tüm alanları kapsayan, bütüncül ve kapsamlı bir anlayış ve strateji belirlenecektir.

- Toplumun her kesiminden insanları kapsayan etkin istişare mekanizmaları oluşturularak, meselenin çözümüne yönelik teklif ve önerilerin açık yüreklilikle konuşulması sağlanacaktır.

Bütün siyasi partilerin, STK'ların, medya kuruluşlarının kanaat önderlerinin ve etkili fertlerinin katkı yapacağı bir platform oluşturulacaktır.

- Etkin bir medya ve iletişim stratejisi hayata geçirilecek. Medyada çözüm odaklı umut ve ufuk veren haberlere daha çok yer verilmesi özendirilecek. Mutedil ve kucaklayıcı bir dil kullanımı, TRT başta olmak üzere bütün yayın organlarında kullanılması sağlanacak ve insanlarımız çözüme paydaş olmaya yönlendirilecektir.

Bölgenin, sosyal, ilmi ve manevi gelişmesinde önemli görevler üstlenen medreselerin resmi statü kazanmaları ve mezunlarının ilahiyat denkliği almaları için mevzuat ve mevzuatları gözden geçirilecektir.

- Devlet, kamu düzenini tesis ederken, hukuktan ayrılmayacak ve meşru zeminde kalacaktır. Operasyonlar sırasında duvarlara, yatak odası aynalarına yazı yazılması ve medya aracılığıyla yayılması gibi rencide edici ve ciddiyetten uzak davranışlara asla izin verilmeyecektir.

- Provokasyon yapmak için fırsat kollayan ve farklı kimliklerle bölgede bulunan yabancı ajanlara müsamaha gösterilmeyecektir.