Karamollaoğlu: Akşama açıklama yapabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevap verdi.

‘Demek Cumhurbaşkanı bizden çok biliyor’

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri” sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi: “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba diye.”