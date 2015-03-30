Karamehmet'ten eski ortağına 80 milyon TL fatura

Başkent Doğalgaz dahil dört büyük enerji özelleştirme ihalesini birlikte kazanan Çukurova Grubu’nun patronu Mehmet Emin Karamehmet ile iş adamı Mehmet Kazancı arasında görülen davada karar verildi. Çukurova Grubu, doğalgaz ihalesi için verilen 110 milyon dolarlık dört teminat mektubu için yapılan ödemenin kendi kasalarında çıktığını belirterek Kazancı’ya karşı icra takibi başlattı. Takibe yapılan itiraz sonrası açılan davada mahkeme Çukurova tarafını haklı buldu. Kazancı, bir teminat mektubu için 80 milyon liralık ödemeye mahkum edildi.

Kararla birlikte, Kazancı’ya karşı başlatılan icra takipleri de kaldığı yerden devam edebilecek. Diğer üç mektup için ise yeni davaların açılması gündemde.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, 5 yıl önce yapılan enerji özelleştirmelerinin gözde şirketi MMEKA (MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) olmuştu. MMEKA, 16 Ağustos 2010’da yapılan ihalede, 1 milyar 211 milyon dolarlık en yüksek teklif ile Başkent Doğalgaz özelleştirmesini kazanmıştı. Doğalgaz özelleştirmesi yanı sıra BEDAŞ, AYEDAŞ ve Gediz Elektrik ihalelerini MMEKA kazandı. 4 büyük enerji özelleştirme ihalesinin toplam tutarı 8 milyar dolar seviyesindeydi. Hemen her ihalede boy gösteren ortaklar için kamuoyunda “Gözü Kara Mehmet”ler yakıştırmaları bile yapıldı.

Ortaklık çatırdamaya başladı

Ancak, kısa süre içinde dev ihalelerin gözdesi konumuna gelen MMEKA, Başkent Doğalgaz’ın devir süreci yaklaşırken çatırdamaya başladı. MMEKA, Başkent Doğalgaz’ın yüzde 80 hissesini devralacak şirket olarak 4 şubat 2011’de MMEKA Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'yi kurdu. Bu şirketin yüzde 99 hissesi de MMEKA’ya aitti. Taraflar arasındaki gerilimin gün yüzüne çıkmasına neden olan gelişme ise Başkent Doğalgaz operasyonun yönetmesi için 23 Mart 2011’de Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin kurulması oldu. Bu şirkete ait hissenin tamamı da MMEKA’ya aitti. Dolayısı ile tarafların sahip oldukları hisse oranında bir değişiklik olmadı. Ancak Kazancı tarafı bu durumun kendilerini devre dışı bırakmak için yapıldığını savundu. Kazancı, Karamehmet tarafı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suçlama ‘dolandırıcılık’, ‘güveni kötüye kullanma’ olarak sıralandı. Ancak savcılık bu suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Haberin devamını okumak için tıklayınız...