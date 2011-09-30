Karamehmet’e 932 milyon dolar ceza

T24 - İsviçreli telekomünikasyon şirketi TelieSonera, Turkcell İletişim Hizmetleri’nin ortaklarından Çukurova Holding’in kendilerine 932 milyon dolar ve artı faiz ödemesi yapacağını açıkladı.



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Uluslararası Ticaret Odası’na bağlı tahkim mahkemesi, Çukurova Holding’in İsviçreli şirkete verdiği zarar için bu parayı ödemesine karar verdi.



İki şirket arasındaki çatışma, TeliaSonera’nın yüzde 37’lik hissesine sahip olduğu Turkcell’in kontrolüyle ilgili olduğu da belirtildi.



TeliaSonera’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Cecilia Edström, “Hükmedilen tazminat ve faiz, kayda değer bir tutar. Çukurova'nın, önceki tahkim kararlarını yok sayan tutumunu göz önünde bulundurarak, Çukurova'nın zararı tazmin edebilecek mal varlığının olduğu ülkelerde tahkim kararının icrası için derhal harekete geçeceğiz” ifadesine yer verildi.



Teliasonera daha önceki açıklamalarında, Turkcell’in performansından memnun olmadıklarını ve şirketin kontrolü için uzun zamandır rekabet içinde oldukları Rus Alfa Group’un birimi Altimo ile işbirliği içinde oldukları söylemişti.



Teliasonera aynı zamanda, Altimo ve TeliaSonera’nın Türk işadamı Mehmet Karamehmet’in Turkcell üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını aradıklarını da açıklamıştı.



TeliaSonera, 2005’te Çukurova Holding ile Karamehmet’in Turkcell’deki hisselerini İsviçreli şirkete 3.1 milyar dolar karşılığında satacakları bir uzlaşmaya varmış ancak anlaşma tamamlanamamıştı.







