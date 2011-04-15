Karamehmet-Kazancı ortaklığında çatlak

T24 - Enerji ihalelerinde dikkat çeken Mehmet Emin Karamehmet-Mehmet Kazancı ortaklığında çatlak oluştu. Karamehmet, Başkent Gaz'ı almak için Kazancı'dan habersiz şirket kurdu, Kazancı önceki sözlere uyulmasını istedi. İki ortak 15 gündür görüşmüyorlar.





Elektrik dağıtım özelleştirmelerine verdikleri tekliflerle gündeme oturan MMEKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, Mehmet Emin Karamehmet ile ortaklığının geleceğiyle ilgili CNBC-e'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kazancı şunları söyledi: "Başkent Doğalgaz ile ilgili ana şirketimizin sözleşme gereği kurmuş olduğumuz MMEKA Başkent ile kararı alıp yola devam ettik, bu süreci takip ederken daha sonra Karamehmet’in Çankaya Doğalgaz şirketini kurduğu ile ilgili yazı geldi şirketimize, benim bilgim yoktu. Bu 15-20 gün oluyor.

Önce yanlış olduğunu düşündük ama sonra tetkik ettiğimde böyle bir şirketin var olduğunu öğrendim. Aslında biz yapmak zorunda olduğumuz işleri MMEKA Başkent Doğalgaz ile yapıyorduk. Çankaya Doğalgaz’ın kurulması şaşkınlık yarattı. Bunu özelleştirmeye yazı yazarak yine MMKA Başkent Doğalgaz'la yola devam edilmesi gerektiğini, Çankaya Doğalgaz'ın bizi temsil edemeyeceğini yazdık. Bununla ilgili yazı geldi. Eksik evrakları tamamlayın yola MMEKA Başkent Doğalgaz ile devam edeceğiz diye.

Çankaya Doğalgaz’da yönetimde biz yokuz yüzde 50 ortak olarak. Biz B grubu hisseleri temsil ediyoruz. Yönetim kurulu tamamen A grubu hisse sahiplerinden oluşuyor. A grubu Çukurova'dan oluşmuş yönetim kurulu, bizim elimizde temsil edecek kimse yok. Biz kurucu üye olarak bir profesyonel arkadaşı B grubunda göstermiştik, usulen o yönetime koyduğumuz arkadaşımız Çankaya yönetiminin yönetimin içinde görev aldığını gördük. Kazancı ailesini temsilen bu şirkette kimse yok. Tahmin ediyorum bu şirket yanlışlıkla kurulmuştur. Özelleştirme İdaresi de bize gönderdiği yazıda böyle bir kamu işinin ciddiyetini bilerek MMEKA Doğalgaz şirketi ile devam ettiğini ifade etti. Özelleştirme İdaresi eksik evrakları tamamlamak istiyor. Biz de eksik evrakları yönetim kurulu toplantısında tamamlamak istiyoruz.



Karamehmet ile 15-20 gün oldu görüşmedim

Mehmet Emin Karamehmet ile son dönemde görüşmemiz olmadı, 15-20 gündür görüşmedim. Yazışmalar oluyor arkadaşlar arasında. Evliliklerde olduğu gibi ayrılık da normal, her şey mümkün olabilir, nasıl bir karar vereceğimizi o ana geldiğimizde konuşmak istiyorum ama evliliğin devam etmesi en hayırlı olan. Ortaklıklarda beraberliklerde başlangıçta neler konuşulduysa onun üzerinden yürümek gerek, değşiklik yapacaksanız da bunu konsensusla yapmanız gerekiyor. Ümit ediyorum hızlı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirip bu işi noktalayacağız. Başlangıç noktasında konuştuklarımızı herkes yerine getirirse yolumuza devam edeceğimiz ortada ama onun dışında bir istek olursa tabii ki uyumsuzluk var. Devlete karşı sorumluluğumuz var. Bunların bilincindeyim. Bunu Mehmet bey ile de ileri götürebiliriz diye düşünüyorum. Başlangıçta el sıkışarak verdiğimiz sözler var. Kağıda dökülmemiş olsa da ben verilen sözlere sadığım. Umarım ortağım da sözlere sadık olur.



Mehmet Bey'in bilgisi olmadan kurulmuş olabilir

Her şirketin içinde profesyonel yöneticiler var, belki Çankaya Doğalgaz ortağımızın haberi olmadan profesyonel yöneticilerin kararıyla kurulmuş olabilir diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz anlaşmaya Mehmet Bey’in sadık kalacağından şüphem yok, süremiz çok kısa, devlet bize bu kamu hizmetini ondan daha iyi yapabileceğimiz için emanet ediyor. Bu bir kamu hizmetidir, devletle olan işlerde ciddi olmamız lazım, bir hatanın sonuçları ağır olur, hem kamu hem devlet nezdinde. Bu ciddiyeti biz daha önce devraldığımız işlerde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu ortaklığın göstereceğinden şüphem yok. Bir hatanın sonunda ciddi zararlara hem devlet, hem biz uğrarız, bunun bilincindeyim. Önümüzdeki günlerde de ortaklığımızla ilgili bir takım kararlar alarak bu bilinci Başkent'i devraldığımızda göstermiş olacağız..

Ümit ediyorum ki, süresi içinde sıkıntı üzüntü yaşamadan devlet bütçesini etkileyecek bir olayda sıkıntı olmadan yol haritamıza devam ederiz. Umarım hızlı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirip bu işi noktalayacağız.



Karamehmet yabancı ortak istedi, kabul etmedim

Yabancı ortak konusunda görüşmemiz oldu. Yüzde 49 payı Kuveytli bir ortağa vermek istedi Karamehmet. Ortaklığımızda bir yabancı ortak düşünüldüğünü söylediğinde Mehmet Bey de biz yerli iki ortak olarak yola devam etmemizin doğru olacağını ifade etmiştik. Bir yabancı ortak gelirse iyi olmaz mı şeklinde bir yaklaşımı vardı. O konuda benim muhalefetim oldu. Şu anda bizim yabancı ortak ile ilgili kararımız yok. Biz iki yerli ortak oalrak yola devam edeceğimizi düşünüyorum.



Et tırnaktan ayrılmaz, takdir edersiniz

Aile ile konuşabilirz ama böyle bir konuda yardım talebim olmadı, süreç devam ediyor. Aile benim aliem, herhangi bir şeyimiz yok, et tırnaktan ayrılmaz takdir edersiniz.



Enerjiye 8 milyar dolar harcadılar

Mehmet Kazancı, Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet'le yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MMEKA şirketiyle girdiği enerji ihalelerinde ipi göğüslemeyi başarmıştı. İkili ihalelerde 8 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu.

İstanbul'un iki yakasının da elektriğini MMEKA dağıtmaya hak kazandı. Boğaziçi Elektrik ile Anadolu Yakası Dağıtım'ın toplam 4.7 milyar dolar bedelle MMEKA'ya devredilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir'i de kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım'ın özelleştirilmesi ihalesini de 1 milyar 920 milyon dolarlık teklifiyle kazanmalarına karşın Özelleştirme Yüksek Kurulu ikinci teklif veren Eti Gümüş-Söğütsen Seramik Ortak Girişim Grubu'na devredilmesine karar verdi.



İhale iptal edilebilir

Türkiye'nin ikinci büyük dağıtım şirketi Başkent Gaz ihalesini de 1.2 milyar dolarlık teklifiyle yine MMEKA kazanmıştı. Ortaklığın ihale bedelini yatırması için süre 4 Mayıs'ta doluyor. Eğer iki ortak aralarındaki sorunu çözemezse ve bedeli ödemezlerse ihalenin iptal edilmesi gündeme gelebilir.



