Karamehmet 12 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak

T24- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'in, ''Bankacılık Kanunu'na muhalefet'' davasındaki üç eyleminin zincirleme ''basit zimmet'' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Buna göre, Karamehmet, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak. Kurul, ayrıca Karamehmet hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Karamehmet'in, Pamukbank ve Etibank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılandığı ''Bankacılık Kanunu'na muhalefet'' davasıyla ilgili dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Karamehmet'in, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına çarptırmış, sanıklardan iş adamı Dinç Bilgin hakkındaki davanın ise zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle düşmesine karar vermişti.



Mahkeme, sanıklardan Orhan Emirdağ'ı, Pamukbank yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğü yaptığı dönemdeki bazı kredi işlemlerine ilişkin ''zimmet'' suçundan 10 yıl 4 ay 13 gün hapis cezasına, Osman Berkmen'i de bankanın yönetim kurulu üyeliği yaptığı döneme ilişkin ''zimmet'' suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapse mahkum etmişti.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Pamukbank ile Etibank arasında ''back to back'' kredilere ilişkin eylemin ''hizmet sebebiyle emniyeti suistimal'' kapsamında kaldığını, suç oluşsa bile zaman aşımı süresinin dolduğu tespitinde bulunarak, bu konuya ilişkin Mehmet Emin Karamehmet hakkındaki davanın ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Yerel mahkeme ayrıca, Karamehmet hakkında, bazı kredi işlemlerine ilişkin açılan davanın da zaman aşımı süresi dolduğundan ortadan kaldırılmasını kararlaştırmıştı.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesine gelmiş ve daire, Karamehmet, Emirdağ ve Berkmen hakkındaki hapis cezası kararını oy çokluğuyla esastan bozmuştu.





Karamehmet'in eylemleri 'zincirleme basit zimmet'





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karamehmet'e ''nitelikli zimmet'' suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu. Kurul, bu suçun ''basit zimmet'' suçuna girdiğine hükmetti.





İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin, Pamukbank ile Etibank arasında ''back to back'' kredilere ilişkin eylem ile usulsüz bazı usulsüz kredi işlemlerine ilişkin davanın da zaman aşımı süresi dolduğundan ortadan kaldırılması kararını da bozan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karamehmet hakkındaki bu iki eylemin de ''basit zimmet'' suçunu oluşturduğuna karar verdi.



Kurul, Karamehmet'e isnat edilen 3 eylemin ''zincirleme basit zimmet'' suçunu oluşturduğunu kararlaştırdı.





Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Emirdağ ve Berkmen hakkındaki eylemlerin ''hizmet sebebiyle emniyeti suistimal'' kapsamında kaldığı gerekçesiyle zaman aşımından düşürülmesine karar veren Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararını kaldırarak, bu kişiler hakkındaki eylemlerin de ''basit zimmet suçunu'' oluşturduğuna hükmetti.



Kurul, Mehmet Emin Karamehmet, Orhan Emirdağ ve Osman Berkmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.





Dinç Bilgin'in de eylemi 'basit zimmet'





İş adamı Dinç Bilgin hakkında davanın zaman aşımından düşürülmesine ilişkin kararı da bozan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Dinç Bilgin'in eyleminin de ''basit zimmet'' suçu oluşturduğuna karar verdi.





Buna göre, Dinç Bilgin de aynı davada ''basit zimmet'' suçlamasıyla İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılanacak.

