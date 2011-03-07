-KARAMAN: OYUNCULARIM ÖVGÜYÜ HAKETTİ İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un antrenörü Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında takımının yaklaşık 30 dakika eksik oynadığını belirterek, taktiksel disiplinden kopmadıkları için oyuncularının övgüyü hakettiklerini söyledi. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in hakem tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına antrenör Ünal Karaman katıldı. Karaman, yaptığı açıklamada, Beşiktaş camiasına kendilerini samimi şekilde karşıladıkları için, taraftarlarına da takımlarını centilmence destekledikleri için teşekkür etti. Yağmurlu havaya rağmen deplasman maçında kendilerini yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlara da teşekkür eden Karaman, şöyle konuştu: ''Antrenmanlarda takımımızı zaman zaman as takıma karşı 10 kişi oynatıyoruz. Psikolojik olarak böyle maçlara takımımızı hazırlıyoruz. Ağır bir sahada takımımız yaklaşık 30 dakika boyunca eksik oynadı. Buna rağmen taktiksel disiplinden kopmadılar. Bu maç, oyuncularımızın sergilediği mücadele nedeniyle benim için ayrı bir yere sahip. Övgüyü hak ettiler. Böyle maçlarda takımınızı ayrıca motive etmenize gerek yok. Devre arasında oyuncularımızdan ekstra kilometre yapmalarını istedik. Onlar da maçın sonuna kadar maçı bırakmadılar.'' Şenol Güneş'in hakem tarafından tribüne gönderilmesini değerlendiren Karaman, hakemlere inançlarının ve güvenlerinin tam olduğunu belirterek, ''Şenol Güneş, Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı bir antrenör. Atılması bizim için sürpriz oldu. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma var'' şeklinde konuştu. Karşılaşmanın son bölümünde protokol tribününde yaşanan olayların hatırlatılması üzerine ise Karaman, çıkan olaylar hakkında bilgisi olmadığını belirterek, ''Ben Beşiktaş'a samimi olarak teşekkür ettim. Beşiktaş benim için ayrı bir yerde. Ne yaşandı bilmiyorum. Çok rahatsız edici bir olay yaşanmışsa bunu sayın Güneş'e sorduğunuzda o değerlendirecektir'' dedi. Karaman, oyuncularının verdiği mücadelelerin kendilerini bir noktaya taşıyacağını belirterek, ''Bizim bir hedefimiz var. Beşiktaş maçı da bir engel. Kasımpaşa maçı da engel. Müsabakaları ayırt etmiyoruz'' şeklinde konuştu. Burak Yılmaz'ın penaltı beklediğini pozisyona ilişkin ise Karaman, hakemin performansını değerlendirmeyeceğini belirterek, ''Sıcağı sıcağına bir şey söylemem doğru olmayabilir. Ancak bir oyuncunun kaleciyi geçtikten sonra düşmesi bana mantıksız gibi geliyor'' diye konuştu.