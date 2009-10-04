Karamanlis istifa etti

Yunanistan'da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Başbakan Karamanlis, partisi YDP'nin liderliğinden istifa etti.

Başbakan Karamanlis, Papandreu'yu seçim zaferi için kutladı

Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Genel Başkanı Kostas Karamanlis'in PASOK Genel Başkanı Yorgo Papandreu'yu telefonla arayarak, seçim zaferi için kutladığı bildirildi.

Yunan televizyonları, Karamanlis'in, Papandreu'yu kutlayarak yenilgiyi kabul ettiğini gösterdiği yorumunu yaptı.

Bu arada, İçişleri Bakanlığından yapılan oy sayımına ilişkin açıklama, PASOK'un yarışı, YDP'nin yaklaşık 8 puan önünde götürdüğünü ortaya koydu.

Açıklamada, ülke genelinde oyların yüzde 35.29'unun sayıldığı ve PASOK'un yüzde 43,47 YDP'nin ise yüzde 35,49 oranında oy aldığının belirlendiği, kaydedildi.

Bakanlık, seçimlerin bu oy oranlarıyla sonuçlanması halinde, 300 sandalyeli parlamentoda PASOK'un 158, YDP'nin ise 97 milletvekili bulunacağını bildirdi.