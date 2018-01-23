Karamanlı'da TOKİ kuraları çekildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Karamanlı ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konutlar kurayla hak sahiplerine dağıtıldı.

Karamanlı\'da TOKİ tarafından yaptırılan 283 konutun hak sahiplerine dağıtımı dolayısıyla noter huzurunda kura çekimi düzenlendi. Karamanlı Belediyesi konferans salonundaki kuraya Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Karamanlı Kaymakam vekili İlker Eker, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Karamanlı Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Selimoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yapımı 2016 yılında başlayan ve \'yapılamaz\' denilen TOKİ konutlarının Karamanlı\'nın çehresini değiştirdiğini söyledi. Selimoğlu, TOKİ konutları alanında 465 metrekarelik düğün salonunun da tamamlandığını aktardı.

Ak Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, hak sahiplerine konutlarının hayırlı olmasını diledi.

\'TÜM KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN\'

Vali Şerif Yılmaz, \"\'Burdur göç veriyor, Burdur\'un nüfusu artmıyor\' deniliyor. Siz insanlara barınacak yer yapmazsanız barınacak yer arar, karnını doyurmazsanız karnını doyuracağı yer arar, insanlarımızın yaşadığı yerde alt yapısını yapmazsanız alt yapısı iyi olan yere gider. Yıllarca onun için gitti. Ama bugün çok şükür Burdur\'umuzun pek çok ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlar var. Düne kadar derme çatma yerde yaşıyorduk. Bugün hamdolsun musluğu açtığında sıcak suyu olan, muasır medeniyet seviyesini yakalamış, onun gereklerine uygun konutlar yapılıp insanlarımızın hizmetine veriliyor. Ev sahibi olacak olan tüm kardeşlerime hayırlı olsun diyorum\" dedi.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri kura çekimini başlattı. Bazı vatandaşlar da kura çekimine katıldı.

\'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN\'

Ev hanımı Şükran Günenç, \"Belediye başkanımız sayesinde ev sahibi oluyoruz, çok teşekkür ediyorum. Allah herkese çoluk çocuğuyla, sağlıkla huzur içerisinde oturmak nasip etsin. Güle güle otursunlar\" diye konuştu.

\'BUGÜN EVİMİZE KAVUŞTUK\'

Mermer ocağında işçi olarak çalışan Sezgin Söker (38), \"Kirada, sobalı evde yaşıyorduk. Hayalimiz kaloriferli evde oturmaktı. Bugün evimize kavuştuk. Çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\'TERTEMİZ EVLERDE OTURACAĞIZ\'

Ev hanımı Anakadın Aslan (68), \"Sobalı evde oturuyorduk. Soba tütüyor her yer is oluyordu. Şimdi tertemiz evlerde oturacağız. Çok mutluyuz\" dedi.

\'HAYALİME KAVUŞTUM\'

Muhammet Çeliker (28), en büyük hayallerinden birinin ev sahibi olmak olduğunu anlatırken, \"Asgari ücretle çalışıyorum. TOKİ sayesinde ev sahibi olma hayalime kavuştum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'ÇOK MUTLUYUZ\'

Mermer işçisi Salih Taşdemir (44), \"Şimdiye kadar kirada oturuyordum. TOKİ sayesinde ev sahibi olduk. Allah olmayan herkese nasip etsin. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Çok mutluyuz\" şeklinde konuştu.

\'HAYALİMİZ EV SAHİBİ OLMAKTI\'

Mermer işçisi Murat Öztaş (34), \"Kirada oturuyordum, çok şanslıyım. TOKİ\'den ev çıktı. Hayalimiz ev sahibi olmaktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

(FOTOĞRAF- VİDEO)