Karaman'daki yurtta kız öğrencileri korkutan iddia; 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini iddia eddi. 'Sıra sizde', ‘öleceksiniz’ yazılı notlar bırakıldığını öne süren 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, sinir krizi geçiren çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.



DHA'nın haberine göre, olay Hamidiye mahallesi İbrahim Öktem caddesinde bulunan ve bu yıl açılan 1400 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bir bölümü, uyurken odalarına gelen bir kişinin kendilerini korkuttuğunu iddia edip fenalaştı. Sinir krizi geçiren 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.



Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını, odalarını ve kapılarını işaretlediğini ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.