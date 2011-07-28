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KARAMAN'DA GIDADAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ KARAMAN (A.A)

28 Temmuz 2011 22:33

-KARAMAN'DA GIDADAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ KARAMAN (A.A) - 28.07.2011 - Karaman'da bir fabrikada çalışan 21 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Karaman-Ereğli karayolunun 8. kilometresindeki bir meyve suyu fabrikasında çalışan 21 işçi, öğle yemeğini yedikten sonra fenalaştı. 21 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen işçilerin öğle yemeğinde yumurtalı patates salatası yediği ve kayısı kompostosu içtiği öğrenildi.

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