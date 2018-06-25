Karaman'da Ak Parti 2, CHP'de 1 milletvekili kazandı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,27 oy aldı. Milletvekilliğinde ise Ak Parti 2, CHP\'de 1 milletvekili kazandı.

173 bin 867 bin seçmenin bulunduğu Karaman\'da, 627 sandıkta oy kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 156 bin 624 seçmen oy kullandı. Oylardan 152 bin 191 geçerli sayılırken, 4 bin 433\'ü de geçersiz sayıldı. Oy dağılımına göre Recep Tayyip Erdoğan 100 bin 850 (yüzde 66.27), Muharrem İnce 30 bin 062 (yüzde 19.75), Meral Akşener 18 bin 119 (yüzde 11.91), Selahattin Demirtaş 901 (0.59), Temel Karamollaoğlu bin 891 (yüzde 1.24) ve Doğu Pelinçek 368 (yüzde 0.24).

AK PARTİ 2 , CHP 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

1 Kasım\'da yapılan seçimlerde 2 olan milletvekili sayısı 3\'e çıktı. Milletvekili seçimlerinde de 156 bin 830 seçmen oy kullandı. Oylardan 152 bin 972 geçerli sayılırken, 3 bin 858 geçersiz sayıldı. Partilere göre dağılımında ise Cumhur ittifakı 103 bin 324 (yüzde 67,54) oy aldı. Buna göre Ak Parti 80 bin 498 (52.62), MHP 22 bin 826 (yüzde 14.92) oy alırken, Millet İttifakı 44 bin 923 (29.37) oy aldı. Buna göre de CHP 24 bin 608 (yüzde 16.09), İYİ Parti 17 bin 884 (yüzde 11.69), Saadet Partisi 2 bin 431 (yüzde 1.59) ve HDP\'de bin 671 (yüzde 1.09), diğer partilerde 3 bin 54 oy aldı. Milletvekili sonuçlarına göre Ak Parti 2 milletvekili çıkartırken, CHP\'de 2002 seçimlerinden itibaren ilk kez 1 milletvekiline sahip oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Recep Şeker: 1972 yılında Karaman\'da doğdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Okulunu bitirdi. 26\'ncı dönem milletvekili Şeker, evli 3 çocuk babası.

Selman Oğuzhan Eser: 1983 yılında Karaman\'da doğdu. Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Eser, evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ

İsmail Atakan Ünver: 1974 yılında Karaman\'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Ünver. evli ve 1 çocuk babası.



FOTOĞRAFLI