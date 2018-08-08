Karaman'da 86 fabrika işçisi 50 gündür grevde

Karaman'da ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarına bu yıl zam yapılmadığı için 50 gündür grevde. İşçiler, aynı fabrikanın İzmir Torbalı ve Gaziantep’teki fabrikalarında da grevin sürdüğünü belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çalışan 116 işçiden Selüloz-iş Sendikası üyesi 86 işçi, maaşlarına bu zam yapıldığı için 50 gün önce iş bırakıp, grev yapmaya başladı. Grevlerini sürdüren işçiler, her gün mesai saatleri içinde fabrikanın önüne gelip, kurdukları çadırda bekliyor. Bazı işçiler, bu süreyi okey oynayarak geçiriyor.

"Arkadaşlarımız 50 gündür buradalar; ama işveren ortada değil"

İşçileri ziyarete gelen Selüloz- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Aydın Parlakkılıç, işçilere maddi ve manevi destek olduklarını belirtti. Parlakkılıç, işçilerin 50 gündür haklı mücadelelerini sürdürdüğünü ifade ederek, ''Türkiye'de 3 bölgedeki grevimiz devam ediyor. İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız her gün sabah 08.00'de işe gelecekmiş gibi hazırlanıp grev alanında toplanıyorlar. Haklarını alabilmek için nöbetlerini yılmadan tutuyorlar. Bizim arkadaşlarımız 50 gündür buradalar; ama işveren ortada değil. Bizim arkadaşlarımızda hiçbir şekilde sıkılma yılma yok, herkes dimdik ayakta'' diye konuştu.

"Başlattığınız bu mücadele, şimdiden, işçi sınıfının onuru olmuştur"

İşçilerin grev çadırını ziyaret ederek taleplerini dinleyen CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de emekçilerle dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Grevdeki işçilere seslenen Ünver; “Ekonomik krizin faturasını emekçiye kesen, zararını kapatmak için emekçinin hakkına ve rızkına göz diken anlayışa karşı başlatılan bu haklı mücadele, siz emekçilerin kararlılığı ile mutlaka başarıya ulaşacaktır. Hiçbir güvenceniz ya da yan geliriniz yokken; işsiz kalmak pahasına başlattığınız bu mücadele, şimdiden, işçi sınıfının onuru olmuştur. Bu güne kadar işçi sınıfının elinden alınan ve elinden alınmak istenen tüm hakları için birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız.” diye konuştu.



