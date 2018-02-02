Karaman'da 5 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da polis tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda yarım kilo sentetik uyuşturucu \'skunk\' ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 3 adrese yapılan baskında Z.Y., D.P., M.I., F.Ç. ve A.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, yarım kilo sentetik uyuşturucu \'skunk\' ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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