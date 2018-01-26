Karaman'da, 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan hastanelik oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'ın Sarıveliler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sarıveliler ilçesinde oturan Uyarı Ailesi, gece ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, aynı odada uyudu. Sabah uyanan Fatma Uyar (40), odayı duman kapladığını fark etti. Fatma Uyar, hemen eşi Ali (45) ile çocukları Ertuğrul (18) ve Fatih Uyar\'ı (11) uyandırmak istedi ancak sonuç alamadı. Fatma Uyar\'ın ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Ailenin 4 ferdi ambulanslarla önce Sarıveliler Devlet Hastanesi\'ne, ilk müdahaleden sonra da Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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