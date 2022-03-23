Karaman Valisi Işık'tan Suriyeli mültecilere: Sizler de bizim vatandaşımızsınız, birlikte yaşayacağız

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki Suriyeli mültecilerle bir araya geldi. Mültecilere seslenen Vali Işık, “Sizler de bizim vatandaşımızsınız, birlikte yaşayacağız. Allah kimseyi vatanından memleketinden ayrılmak zorunda bırakmasın” dedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim (SUYE) Programı kapsamında yasal kalış hakkına sahip yabancı kursiyerlerin kurs programına katıldı.

Programda mültecilere seslenen Vali Işık; “Sizler de bizim vatandaşımızsınız, birlikte yaşayacağız. Allah kimseyi vatanından memleketinden ayrılmak zorunda bırakmasın. Sizler de buraya isteyerek gelmediniz. Ama şartlar sizleri buraya gelmeye mecbur etti. Şu anda sizler burada bizim misafirlerimizsiniz” dedi.

"Sizlere her türlü yardımda bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz"

“Sizlere her türlü yardımda bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz” diyen Vali Işık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Devlet olarak bu bizim politikamız. Kendinizi hiçbir zaman bizlerden ayrı görmeyin. Belki bazı olumsuz şeyleri duyuyorsunuz. Ama bunlar kesinlikle sizlere karşı olan şeyler değil. Biz Türk-Suriyeli kardeşiz. Bunu unutmayalım. Hem din kardeşiyiz hem de kültürel bağlarımız yüzyıllardır devam ediyor. Bu ortak noktalarımızı koruyarak birlikte huzur ve güven içinde yaşayacağız.

Bizim sizlerden ricamız şudur; devlet olarak bizle uyum içinde yani Türklerle bütünleşerek kendi aranızda gruplaşmadan ziyade bizlerin hayatına katılarak yaşamınızı sürdürmenizi istiyoruz. Herhangi bir sorununuz olursa başta göç müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kurumlarımız sizlere yardım etmeye hazırlar.

Ama biraz önce dediğim gibi bu kardeşliğimizi bu birlikteliğimizi bozmak isteyenler olabilir. Bizim bunlara müsaade etmememiz lazım. Birbirimizi düşman olarak görmeyeceğiz aynı hayatta aynı toplumun içinde yaşayan birey olarak göreceğiz, böyle kabul edeceğiz ve böyle birlikte götüreceğiz bu işi."

Vali Işık konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ülkenize dönmek isterseniz tabi ki dönersiniz"

"Dünyada genel sorunlar var hepimizi etkiliyor. Bu sorunlar hep birlikte aşılacak sorunlar. Elbirliğiyle güç birliğiyle inanarak biz bu sorunları çözeceğiz. Genç kardeşlerim var aramızda. Onlar hayata daha yeni başlıyor, umutları var, gelecekleri var inşallah burada güzel hayat kurarlar.

Ama inşallah ülkenizde de huzur olur, barış gelir sizler de ülkenize dönmek isterseniz tabi ki dönersiniz bu da sizin bileceğiniz bir iş. Ama şu anda sizler bizlerin misafirisiniz. Bu kursun amacı topluma katılmanıza ve uyumun sağlanmanıza yardımcı olmak.

Kesinlikle benim sizlerden ricam herhangi bir asayişe müessir olaya çocuklarınızı kaptırtmamanız. Böyle katılma durumları olduğunda en yakın emniyet ve jandarma birimlerine haber vermeniz. Eğer sizlere karşı herhangi bir yanlış davranış görürseniz bunları da bizlere bildirmenizi özellikle rica ediyorum."