Karaman sapığı taciz ettiği çocuğu böyle korkutmuş: Anlatırsan, üvey baban seni evden kovar!

10 çocuğa tecavüz ettiği suçlamasıyla toplam 508 yıl hapis cezası alan ‘Karaman faili’ Muharrem Büyüktürk’ün taciz ettiği çocukları "Anlatırsan üvey baban seni evden kovar" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, mağdur çocuğun annesi, "Oğlum olaylardan bana hiç bahsetmedi. Olay açığa çıktıktan sonra, oğlum sanığın olayı anlatmaması için sürekli tehditte bulunduğunu söyledi. Oğlumu, ’Olayları anlatırsan üvey baban ile annen seni evden kovarlar’ diyerek korkutmuş" dedi.

Karaman’daki olayın soruşturma safhasında Muharrem Büyüktürk’ün, mağdur çocuklardan 6’sının okul kaydını 2015-16 eğitim yılı başında Ereğli’de bir imam hatip ortaokuluna aldırdığı ve burada tuttukları Yörükoğlu Camii’ne ait lojmandan çocuklardan birine de farklı zamanlarda iki kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan açılan ikinci davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan Muharrem Büyüktürk, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklarken çocukların eğitim hayatlarını Ereğli’de devam ettirmelerini istemeleri üzerine, sanık Muharrem Büyüktürk’ün, ders çalıştırma bahanesiyle Ereğli’de ev kiraladığı ve kirasını kendisinin karşıladığı, mağdur çocuğa da bu evde farklı zamanlarda iki kez cinsel istismarda bulunduğunu ve suçu zincirleme işlediğini belirtti. Muharrem Büyüktürk de suçlamaları kabul etmedi, mağdur çocuğa baba şefkatiyle yaklaştığını söyledi.

Mağdur çocuğun annesi de, oğlunun olayın ardından bir çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildiğini, eşinin cezaevinde olduğunu anlattı. Anne, oğlunun Ereğli’de Muharrem Büyüktürk’ün kiraladığı evde kaldığını ve oğlunun masraflarını da Büyüktürk’ün karşıladığını belirtti. Muharrem Büyüktürk ile Karaman’da iken bir kez görüştüğünü ve oğluna iyi baktığını söylediğini belirten mağdur çocuğun annesi, "Oğlum olaylardan bana hiç bahsetmedi. Olay açığa çıktıktan sonra, oğlum sanığın olayı anlatmaması için sürekli tehditte bulunduğunu söyledi. Muharrem Büyüktür, oğlumu ’Olayları anlatırsan, üvey baban ile annen seni evden kovarlar’ diyerek korkutmuş. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

84 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti de Muharrem Büyüktür’ün, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçunun sabit olduğunu ve iki kez gerçekleştiği için önce ayrı ayrı iki kez 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Büyüktürk’ün suçu eğitici, öğreticisi sıfatıyla gerçekleştirdiği içinde cezayı ayrı ayrı iki kez 30 yıla toplamda 60 yıla çıkarttı. Heyet, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun da cebir ve şiddet kullanarak cinsel amaçlı yapıldığına kanaat getirerek ayrı ayrı iki kez 12 yıl hapis cezası verdi. Büyüktürk’e, her iki suçtan da toplam 84 yıl hapis cezası verilmiş oldu.