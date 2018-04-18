Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 kadından 10\'u yakalandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün \'Karaman kadın yapılanması\'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 13 kadın hakkında yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman, Ankara, Antalya ve Kayseri\'de bugün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 10 kadın gözaltına alınırken, 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen kadınların eşlerinin darbe girişiminin ardından tutuklandığı, kadınların da örgütle bağlantılarını sürdürdükleri öne sürüldü.