Karaman, ilk 4 haftada kadronun yüzde 74'ünden faydalandı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

27 kişilik oyuncu kadrosu bulunan Trabzonspor’da, ilk 4 haftalık bölümde 20 oyuncu forma giydi, sadece 7 futbolcu forma şansı bulamadı.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 20 farklı oyuncuya forma şansı verdi, sadece sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, kaleciler Esteban Alvarado ile Uğurcan Çakır, yeni transferlerden Zeki Yavru ve genç oyuncular Murat Cem Akpınar, Hüseyin Türkmen ile Semih Karadeniz’i kullanmadı.

8 OYUNCU 4 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 4 haftalık bölümde takımın en istikrarlı oyuncuları olarak ön plana çıktı. Bu 8 oyuncu 4 lig maçında da forma giyerken, sadece kaleci Onur Recep Kıvrak ile sağbek oyuncusu Joao Pereira 4 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan isimler oldu.

RODALLEGA BURAK’I ARATMADI

Trabzonspor’da 2017-18 sezonunu 23 golle tamamlayan forvet oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında sadece 27 dakika süre aldı, onun yokluğunda teknik direktör Ünal Karaman’ın forma şansı tanıdığı Hugo Rodallega eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. 2018-19 sezonunda geride kalan 4 haftalık bölümde tüm maçlarda forma giyen ve 330 dakika sahada kalan Rodallega 3 gol kaydederek, 2017-18 sezonun ilk 4 haftasında üç maçta 198 süre alan ve 3 gol kaydeden Burak Yılmaz’ın performansını yakaladı.

NWAKAEME VE EKUBAN İYİ BAŞLADI

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferlerden Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban da, bordo-mavili forma altında Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptılar. 2 maçta toplam 108 dakika süre alan Nwakaeme 2 gol ve 1 asistlik performans ile takımına katkı sağlarken, tek maçta 5 dakika süre alan Ekuban ise 1 gol atma başarısı gösterdi.

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