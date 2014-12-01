Karaman: Fatih Hoca veto ettiyse ayıp etmiş

Bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Hikmet Karaman, kendisini Fatih Terim'in veto ettiği söylentisi üzerine, "Eğer öyle yaptıysa ayıp etmiş" dedi. Karaman, Ünal Aysal'ın kendisine Galatasaray Sportif Direktörlüğü görevini teklif ettiğini de açıkladı.

Galatasaray'ın göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirmeden önce Hikmet Karaman ile görüştüğü ancak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bu anlaşmaya engel olduğu iddia edildi. Sky 360'da yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanan Karaman, önemli açıklamalar yaparken eski başkan Ünal Aysal'ın kendisine sportif direktörlük teklif ettiğini ancak kabul etmediğini dile getirdi.

İşte Karaman'ın çok konuşulacak sözleri:

‘Fatih Hoca'yı aradım...’

"Galatasaray yönetim kurulu kararını vermiş, Hamza Hamzaoğlu hayırlı olsun diyorum kısa ve net. Herkes kısssadan hisseyi alan alsın. Prandelli görev başı yaptığı gün Müfit Hoca aradı, onunla konuştum. Daha sonra Fatih hocayı aradım. Gururumu okşayacak şeyler söyledi. Bu sözler sırf gururumu okşama adınaysa üzüntü verici. O dönem Prandelli'nin gelmesi, ben de boştaydım. Sen bu işi hak ediyorsun. Medya grubuna da benim gelebileceğimi belirtti. Tabii çok hoşuma gitti. Son 2 gündür bir takım tartışmalar var.

‘Fatih Hoca veto ettiyse ayıp etmiş’

"Fatih hoca bizim adımızı veto etmişse ayıptır. Birilerini veto etmek hoş değil. Sadece ben yokum Yılmaz Vural da var, Tugay hoca da var. Galatasaray'ın kendi içinden başka antrenör arkadaşlar da var. Benim olacağım bir durum yok. Konuştuğum insanlar da ortak çok dostumuz var. İnsanlar bir şeyler konuşuyor, yorum yapıyor. Ama ben Fatih Terim'in bu yorumları düşünebilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Bir kişi seçilmiş, tüm bu konuşmalar Hamza hocayı da yıpratacak. Onun da bir günahı yok. O attığım."

‘Aysal beni sportif direktörlük görevine getirecekti’

Eski başkan Ünal Aysal'ın kendisine sportif direktörlük teklif ettiğini belirten Karaman şunları dile getirdi: Bu ülkede çok yanlış işler oluyor. Çok yanlış konuşmalar oluyor. Bazı insanlar bilmeden suçlama getiriyor. Fevkalede üzücü, tiksindirici bir durum var. O tweet'ten hepimiz ders almalıyız. Ben Türk futbolu adına varım. Öyle birileri istedikleri gibi her yeri yönetmesin. Ünal bey bana dedi ki 'Git Florya'nın valisi ol' dedi. Ben de sahada olmak istedim ne bileyim ben olay bu. Bana 'Bir yabancı hoca getirmek istiyorum ama seni çok beğeniyorum sportif direktör olarak Florya'nın varisi ol' dedi kabul etmedim.